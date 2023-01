Bartoccini Fortinfissi B2, si arrende a Firenze 

Nella dodicesima giornata di B2 femminile arriva una sconfitta meritata in terra toscana per la Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia. Rinascita Volley Firenze, squadra che lotta per la promozione, non fa sconti. Dominio delle padrone di casa nei primi due set e tentativo tardivo delle ospiti di provare a ribaltare l’esito finale. Una gara proibitiva sulla carta, ma che è stata per larghi tratti non giocata dalle perugine. Soprattutto nel secondo parziale quando Viciani al servizio crea uno sconquasso tale nella ricezione avversaria che consente di chiudere il set con un ampio margine. Una reazione delle ospiti c’è nell’ultimo frangente della gara, le ragazze di Farinelli si portano avanti anche in modo consistente (5-12), ma non riescono a tenere le redini in mano e progressivamente cedono, seppur ai vantaggi.

Il tabellino.

Rinascita Volley Firenze – Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia: 3-0 (25-18 25-12 27-25)

Firenze: Masini 18, Torrini 12, Auretti 7, Viciani 3, Ciotolli 1, Neri, Giuntini(L1), Pistocchi 6, Svelti 1, Pezzatini 1, Rutili. N.E.: Alari(L2). All.: Matteo Rovai e Roberto Pedone.

Perugia: Mingaj 13, Martinelli 6, Calvelli 6, Iacobbi 5, Borzetta 3, Bartoccini, Mulas(L1), Turini 1, Falciani, Gibin. N.E.: Giuberiga(L2), De Santis. All.: Roberto Farinelli.

Arbitri: Gabriele Pulcini e Gabriele Farnesi.

Rinascita (b.s. 9, v. 7, muri 4, errori 12)

Bartoccini (b.s. 7, v. 3, muri 4, errori 20)