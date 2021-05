Torna La Salute in Prima Serata, nuovi webinar della FA.BE.SA.CI

Sulla scia del grande successo di partecipazione ottenuto nelle passate settimane, la Scuola di Alta Formazione FA.BE.SA.CI (Farmacie per il Benessere e la Salute dei Cittadini), propone una seconda ‘tripletta’ di appuntamenti per il format La Salute in Prima Serata. Si tratta di tre webinar, dedicati nell’ordine a ‘I Disturbi del Sonno’ con la docenza del dr. Mauro Mancino, pediatra pesarese già docente dell’Università Politecnica delle Marche, in programma lunedì 31 maggio alle ore 21.

La settimana successiva spazio a ‘Onicomicosi o Onicodistrofie?’ con la prof.ssa Manuela Papini, direttore della Clinica Dermatologica dell’Ospedale di Terni, calendarizzata per martedì 8 giugno alle 21; infine ‘Allergie e Dermatiti da contatto’ con il dr. Tommaso Bianchelli, dirigente medico unità operativa dell’ospedale INRCA di Ancona, in programma martedì 15 giugno alle 21.

Prosegue insomma con grande intensità l’attività formativa della FA.BE.SA.CI, ente sorto nel 2019 su iniziativa di Federfarma Umbria, nonché delle relative associazioni provinciali, di Federfarma Ancona e di Farma Service Centro Italia e presieduto dal Prof. Luca Ferrucci docente di Economia e Management delle Imprese dell’Università degli Studi di Perugia.

Dopo gli ottimi risultati, in termini di partecipazione, dei corsi svolti nel 2019 e nel 2020 (nonostante l’emergenza Coronavirus) con oltre 300 farmacisti che hanno preso parte alle lezioni, anche il 2021 è caratterizzato da una ricca e variegata programmazione.

Per tutte le informazioni si può contattare la segreteria della Scuola al nr. 075 5186511, all’indirizzo email info@fabesaci.it o consultando la pagina Facebok ufficiale.