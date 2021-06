Multiplier Event, evento online, un progetto finanziato dal programma Erasmus Plus

Il 24 giugno 2021, dalle ore 17.30 alle 19.30, si terrà ONLINE il MULTIPLIER EVENT del progetto finanziato nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus.

Infolog srl è una agenzia di formazione e consulenza di Perugia che opera dal 1996 in vari settori proponendosi come riferimento e supporto per la formazione individuale e aziendale e per le imprese che hanno necessità di interventi di miglioramento e di aggiornamento del proprio personale attraverso azioni di formazione.

Inoltre dal 2003 è agenzia di formazione accreditata presso la Regione Umbria e dal 2005 è certificata ISO 9001 per la formazione con certificato Kiwa Cermet n. 11139-A.

La infolog realizza progetti di formazione nell’ambito delle politiche attive in risposta ad avvisi della Regione Umbria e dal 2015 partecipa a progetti in partenariato strategico Erasmus plus di cooperazione per l’innovazione e scambio di buone pratiche.

Il MULTIPLIER EVENT è un evento di presentazione del progetto PSAJO Parenting skills as job opportunities aperto e ricco di contenuti, con la partecipazione di diversi ospiti , tra cui i partner di progetto collegati via web da Spagna, Malta, Svezia, Ungheria e Slovenia e rappresentanti di importanti associazioni locali.

Premessa alla base dell’idea progettuale:

Essere un genitore sembra essere un ostacolo per l’occupazione e causa spesso l’abbandono del lavoro, in particolar modo per le madri. Allo stesso tempo, diventare genitori porta le persone ad acquisire abilità preziose che sono richieste anche nel mercato del lavoro come ad esempio leadership, problem solving, gestione del tempo, capacità di pianificazione, gestione del denaro e molto altro. Spesso, infatti, ciò che si impara nella gestione della vita domestica non è necessariamente separato dalle competenze messe in pratica nella gestione della vita lavorativa: nel caso dei genitori, ciò diventa ancora più importante. Nell’affrontare le sfide che richiede l’arrivo di un figlio dal punto di vista economico e psicologico, un genitore impara skills che gli permettono di potersi inserire in un ambiente lavorativo con un bagaglio di abilità estremamente vantaggioso, ciò vale sia per una nuova assunzione e sia per un consolidamento della propria posizione per una crescita futura. In questa sinergia di skills genitoriali e skills lavorative, è importante che l’investimento fatto nei neo genitori alla ricerca di un lavoro sia fondamentale per consentire al lavoratore di vedere valorizzate le conoscenze che gli derivano dallo stare in casa, a contatto con la propria famiglia. Inoltre, ciò permette alle persone, soprattutto alle madri, spesso le più penalizzate in tal senso, di porsi con fiducia e ottimismo nel mercato del lavoro, senza sentire la propria maternità come un fattore di esclusione dalla vita professionale.

Il progetto PSAJO- Parenting skills as job opportunities, ha l’ obiettivo di aumentare l’occupabilità dei genitori fornendo un programma di formazione e-learning completo per il riconoscimento delle skills genitoriali nel mondo del lavoro, acquisendo al tempo stesso nuove capacità utili per la carriera e per arricchire il proprio CV.

Programma dell’evento:

– Infolog srl presentazione di Claudio Tinarelli

– Interventi e testimonianze :

Alessandra Pauluzzi – Ass.ne Famiglie Numerose

Ernesto Rossi – Presidente Forum Famiglie Umbre

Roberta Ricci – Centro Casa della Tenerezza “La vita familiare come modello di

organizzazione, flessibilità e cura”

Alessandro Moretti – Presidente Provinciale ACLI

Rosita Garzi – Università degli Studi di Perugia

Presentazione del progetto PSAJO – Erasmus plus

Conosciamo i nostri Partner

Registrazione piattaforma e-learning

Approfondimento dei moduli formativi:

Competenze di leadership >La Comunicazione

* Time management >Competenze Multitasking

* Gestione delle finanze e budget

COME PARTECIPARE:

L’evento si svolgerà in videoconferenza e sarà gratuito, per iscriversi basterà cliccare nel seguente link https://forms.gle/vLCgPn6MuZoDo7VMA

Una volta effettuata l’iscrizione all’evento si riceverà, tramite email, il link di partecipazione alla videoconferenza di giovedì 24 giugno inizio ore 17.30 .

Per info: 075-5271655 – infolog@infologsrl.it

PARTNER ORGANIZZATIVI DELL’EVENTO

L’evento sarà organizzato con la partecipazione DI:

Ass.ne Famiglie Numerose

Forum Famiglie Umbre

ACLI Perugia

PARTNER EUROPEI DI PROGETTO:INFOLOG (Italia) – SVEFI (Svezia) – KREATEAM – (Ungheria)

INERCIA DIGITAL (Spagna) FOPSIM (Malta) – LURS (Slovenia)

INFOLOG SRL Via G. Dottori 85 – 06132 Perugia www.infologsrl.it – infolog@infologsrl.it

