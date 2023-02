Il Ministro Salvini annuncia 355 milioni per statale Umbro Laziale

“La Lega prosegue nel suo impegno volto alla valorizzazione delle infrastrutture e alla realizzazione di nuove arterie in grado di consentire alla regione Umbria di uscire dall’isolamento cronico causato da anni di malgoverno della sinistra”. Così il segretario regionale Lega Umbria On. Virginio Caparvi commenta la notizia del finanziamento annunciato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini di oltre 355 milioni di euro per la SS 675 Umbro-Laziale.

“All’immobilismo del passato rispondiamo con il lavoro e con i fatti concreti – spiega Caparvi – Un plauso al Ministro Salvini per aver dimostrato ancora una volta grande attenzione alle istanze dei territori, attraverso un approccio del tutto nuovo basato sulla volontà di far ripartire i cantieri fermi da anni e di sbloccare opere importanti per rimettere in moto l’economia del Paese.

È il caso dell’intervento per il potenziamento del sistema infrastrutturale di collegamento viario dello scalo portuale di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte – tratta Monte Romano est – Civitavecchia, finanziato con oltre 355 milioni di euro. Un’opera ritenuta strategica dal Lazio e dall’Umbria, grazie alla quale la nostra regione ridurrà l’isolamento dal Tirreno con indubbi vantaggi per il commercio, l’industria siderurgica, meccanica e per i tanti umbri che con questa opera potranno bypassare il centro abitato di Monte Romano attraverso la nuova arteria che si riallaccerà all’Aurelia nei pressi di Tarquinia. Il percorso intrapreso dal Ministro Salvini e dalla Lega è quello giusto, nel giro di pochi anni, grazie anche al prezioso lavoro dell’assessore regionale Enrico Melasecche, contiamo di intervenire sulle ulteriori criticità legate al sistema infrastrutturale umbro e del centro Italia”.