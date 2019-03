Giuliano Giubilei, è intervenuto agli Stati generali de il Post di Perugia

Il Post di Perugia è una realtà importantissima per la città, da preservare e da mettere nella condizione di operare al meglio. Finalmente, grazie all’attivazione di più livelli istituzionali, sembra che qualcosa si stia muovendo per dare le necessarie certezze economiche e garantire il proseguimento dell’attività all’Officina della scienza.

Il Post è l’esempio più autentico di come un modello innovativo e intelligente possa rivelarsi valido sia ad avvicinare i giovani alle discipline scientifiche, che come elemento di attrattività per la città.

Trovare una soluzione nell’immediato – alla quale ne deve seguire una a lungo termine, cercando la collaborazione anche di soggetti privati – è di massima urgenza. Prima di tutto per sostenere i lavoratori del Post, che hanno messo a disposizione competenze ed energie per la riuscita del progetto di divulgazione scientifica e che da tre mesi sono senza stipendio.