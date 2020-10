Congresso Pd, Francesco De Rebotti: “Le regole devono essere rispettate da tutti” 🔴 VIDEO

Francesco De Rebotti, sindaco di Narni e candidato alla segreteria regionale ha aperto la campagna elettorale per il congresso del Pd Umbria parlando per prima cosa del rispetto delle regole. Il riferimento è a Tommaso Bori, consigliere regionale, capogruppo del PD, candidato anche lui alla segreteria del partito democratico.

“Il rispetto di regole, non scritte dal sottoscritto – dice De Rebotti -, sia la base a fondamento, una pietra angolare della rigenerazione e della costituzione di una comunità, credo che le regole vadano rispettate, come ho cercato di fare. Alla base c’è uno degli elementi fondativi della nostra comunità e quindi ripartire tutti alla stessa maniera perché le regole devono essere uguali per tutti. Qualora fosse accettato questo ricorso ho già detto che un minuto dopo ritirerei la mia candidatura perché non è fatto in termini strumentali e competitivi per il congresso, ma ristabilire un principio basilare visto che lo utilizziamo nella competizione politica con il centrodestra come un elemento centrale occorre che ci sia la chiarezza che tutti sono sullo stesso piano. Da questo punto di vista ho le idee chiarissime – conclude De Rebotti -. Essendo membri dell’assemblea nazionale, e come scritto nel regolamento, ci saremmo dovuti dimettere tutti prima della presentazione delle liste. Io l’ho fatto e se questa regola vale per tutti, deve valere per tutti i candidati.

“Questa mattina abbiamo ascoltato con piacere gli interventi di Flavia, Francesca, Benedetta, Giacomo… è con loro e con tutta la nostra comunità che voglio condividere le mie idee per rigenerarla, consolidarla, renderla aperta, coesa e plurale. Abbiamo ragionato sui motivi che ci spingono a guardare allo spirito costitutivo del Partito Democratico, quello del 2007. Abbiamo citato i nostri avversari, che vogliamo sfidare, dotati di una nuova visione dell’Umbria pronta a raccogliere la sfida e le opportunità della nuova Europa, nel suo momento storico più drammatico. Voglio creare una comunità che possa aiutare l’Umbria a ritrovare un’identità forte e autorevole, perché è questo quello che ci meritiamo”. E’ quanto dichiarato da Francesco De Rebotti che sabato 3 ottobre ha presentato la candidatura a segretario al Congresso Regionale del PD Umbria presso la sala Grifo del Park Hotel di Ponte San Giovanni (Perugia).