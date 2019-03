Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’ Aeronautica Militare

GIOVEDI’ 7: NORD – schiarite sulla Romagna e nubi estese sul resto del nord, con fenomeni diffusi su Valle d’ Aosta, Piemonte e Liguria in estensione alle restanti aree ad eccezione di Emilia Romagna e Veneto meridionale. Nel corso del pomeriggio attenuazione dei fenomeni a partire da ovest. CENTRO E SARDEGNA – estese velature con nubi piu’ consistenti su Lazio e Toscana, su quest’ ultima non si escludono locali rovesci sulle aree appenniniche.

SUD E SICILIA – condizioni di bel tempo con transito di estese velature. TEMPERATURE: minime in lieve calo sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia; in deciso aumento sul resto della penisola. Massime in lieve diminuzione su aree ioniche di Sicilia e Calabria, sulla Sardegna occidentale e l’ alta Toscana; in generale aumento sul resto del Paese. VENTI: in prevalenza dai quadranti meridionali, moderati al centro-sud con rinforzi sulle regioni centrali e Molise. MARI: mossi Stretto di Sicilia e Ionio; da mossi a molto mossi gli altri mari, localmente agitati a largo Canale di Sardegna e Tirreno meridionale settore ovest.

VENERDI’ 8: ancora moderata instabilita’ al settentrione con rovesci su Lombardia e Triveneto e schiarite sul resto del nord. Molte nubi sulle regioni centrali con occasionali piovaschi, specie su alta Toscana e tra Umbria e Marche, in miglioramento serale; velature sul resto della penisola. SABATO 9: condizioni di bel tempo, salvo annuvolamenti su arco alpino e settore tirrenico meridionale con possibili deboli fenomeni, in particolare sulla Valle d’ Aosta.

DOMENICA 10 E LUNEDI’ 11: aumento della nuvolosita’ sulle regioni centrali, settore tirrenico meridionale ed arco alpino con fenomeni sparsi sulle aree confinali e qualche debole pioggia tra basso Lazio e Campania; fenomeni che nella giornata di lunedi’ saranno piu’ consistenti tra Campania e Calabria.