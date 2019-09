Sviluppo delle competenze nella Pa, alta formazione a Villa Umbra

PERUGIA – Sviluppare le competenze nella Pa e favorire l’innovazione della macchina amministrativa. E’ questo il filo conduttore del calendario formativo predisposto a settembre dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, diretta da Alberto Naticchioni.

Sviluppare competenze dalla valorizzazione del patrimonio culturale al processo tributario telematico

La tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico mediante i progetti Wikimedia sono stati, oggi, al centro della formazione organizzata a Villa Umbra. Al corso gratuito “La valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico” è intervenuto stamani a Villa Umbra Luigi Catalani, responsabile dei servizi educativi e di documentazione del Polo delle Arti e della Cultura della Provincia di Potenza, responsabile della catalogazione, dei servizi al pubblico e dei progetti di digitalizzazione della biblioteca provinciale di Potenza, manager della biblioteca digitale, coordinatore nazionale di Wikimedia Italia per i progetti nelle scuole e nelle università.

La programmazione mensile a catalogo farà tappa venerdì 13 settembre in Toscana con il corso “Il Tfs, il Tfr e la previdenza complementare. Il fondo Perseo‐Sirio”. Docente del seminario gratuito, organizzato dalla Scuola in collaborazione con il Comune di San Gimignano, Manuela Naldi, esperta nel settore previdenziale per le pubbliche amministrazioni.

Doppio appuntamento formativo il 16 settembre a Villa Umbra. Il corso “Il processo tributario telematico” approfondirà gli adempimenti previsti dal Decreto ministeriale 119 del 2018 in vigore dal 1 luglio di quest’anno con l’introduzione dell’obbligatorietà del processo telematico tributario. Disciplina e procedure saranno esaminate da Antonio Chiarello, avvocato tributarista, patrocinante in Cassazione. Il corso è stato accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Perugia e presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia.

Doppio appuntamento formativo il 16 settembre

Sempre il 16 settembre si aprirà il corso “LAB 8_#Linkedumbria_ mobilità. I trasporti locali e l’integrazione dei servizi”. Obiettivo del laboratorio: sviluppare competenze digitale e un modello di analisi, rappresentazione e comunicazione dei dati relativi ai servizi di mobilità urbana ed extraurbana presenti sul territorio regionale. Il percorso formativo, curato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, è promosso dalla Regione Umbria, servizio Infrastrutture tecnologiche e sistema informativo integrato della Giunta Regionale.

Approfondimenti giuridici e smart cities al centro della formazione a fine mese

Si intitola “Le dichiarazioni fiscali 2019 per gli enti pubblici. Il Modello 770” il corso in calendario il prossimo 19 settembre. Il corso esaminerà il Modello 770 e la gestione fiscale da parte del sostituto d’imposta, del rapporto di lavoro dipendente, parasubordinato ed autonomo. Docente: Francesco Cuzzola, dottore commercialista, formatore esperto in materia di contabilità, bilancio e fiscalità per la Pubblica Amministrazione, componente della Commissione Nazionale Enti Locali e PA, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

E’ programmato per il 23 settembre il seminario gratuito intitolato “Elettorale. Procedure e novità per la gestione della consultazione regionale”. In aula: Iginio Del Vecchio, responsabile dell’ufficio elettorale e coordinatore dei servizi demografici del Comune di Sannicandro di Bari; relatore in seminari, convegni e giornate di studio per conto dell’A.N.U.S.C.A. e relatore in diritto elettorale e degli enti locali presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari. L’incontro sarà arricchito dal contributo di Massimo Mariani, Vice Dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale della Prefettura di Perugia, sul tema della trasmissione dei dati elettorali attraverso il portale SIEL.

Il 24 settembre partirà il ciclo formativo “Approfondimenti giuridico – amministrativi nella Pubblica Amministrazione”. Tre incontri, articolati tra settembre e novembre, con il Consigliere di Stato, Oberdan Forlenza. La prima relazione approfondirà la disciplina sull’autotutela amministrativa.

Previsto per il 27 settembre, a Vallo di Nera, il corso “Smart Cities: strumenti per la gestione e lo sviluppo delle aree urbane per città di medie e piccole dimensioni”. L’incontro si inserisce nel ciclo formativo promosso con Anci Umbria e Fondazione Ifel “Finanziamenti e strumenti digitali per i comuni umbri”. Relatore della giornata formativa: Mauro Annunziato, Direttore Divisione “Smart Energy” dell’ENEA, Co-Coordinatore dell’European Smart Cities Joint Programme (EERA); membro del Governing Board del Joint Research Centre (JRC). Coordinatore accordo bilaterale Italia-USA su ICT.

Il calendario mensile a catalogo si chiuderà il 30 settembre con il seminario “La disciplina delle missioni e servizio fuori sede nel pubblico impiego”. Il corso, accreditato per la formazione continua degli OIV, approfondirà la disciplina in materia di missioni del personale e rimborso delle spese di trasferta, i criteri e le procedure di autorizzazione, rendicontazione, gestione e controllo sia sotto il profilo giuridico che fiscale. Interverrà Patrizia Colagiovanni, dirigente dell’Aran, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.