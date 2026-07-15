Dal Friuli all’Umbria viaggio musicale con UmbriaEnsemble

La musica di UmbriaEnsemble tra concerti estivi

di RitaPaltracca

Perugia, 15 luglio 2026 – La grande musica di UmbriaEnsemble arriva fin su nel Friuli Venezia Giulia sotto il segno della condivisione culturale. Nella splendida e antica Chiesa di San Rocco a Cavazzo Carnico, in provincia di Udine, venerdì 17 luglio, alle ore 20.30, una serata d’eccezione nell’ambito della 35 esima edizione del “Festival Carniarmonie”. L’evento vede la formazione di UmbriaEnsemble con Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello e il pianista jazz Alessandro Bravo, per un progetto originale intitolato Barock’n Jazz. Il concerto si configura come un affascinante incontro dove i capolavori immortali di maestri del calibro di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Arcangelo Corelli rivisitati attraverso il linguaggio contemporaneo del genere jazz. Questo esperimento culturale offrirà uno scambio tra mondi musicali storicamente distanti legati da quel filo che si chiama “musica”. L’iniziativa a cura della Fondazione Luigi Bon, del Ministero della Cultura e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Invece, domenica 19 luglio alle ore 21.00, UmbriaEnsemble sarà di nuovo in Umbria, nella splendida Villa del Boccaglione a Bettona, ospite della rassegna intitolata Sinfonie d’Estate. Musica sotto le Stelle. L’iniziativa gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Umbria e del Comune di Bettona. Il luogo è la monumentale villa storica, attribuita al genio architettonico di Giuseppe Piermarini, allievo di Luigi Vanvitelli. Una imponente architettura nello stile della Reggia di Caserta trasposta con eleganza in terra umbra. In questo scenario suggestivo si esibirà l’Orchestra delle CentoCittà, istituzione concertistica orchestrale della regione Lazio, affiancata dalle interpretazioni di Luca Ranieri alla viola e di Maria Cecilia Berioli al violoncello. L’appuntamento, fa parte della Rassegna Pietre che Cantano, una esperienza sensoriale in cui bellezze artistiche vibrano insieme.

Ma la calda estate musicale perugina, non si ferma qui. Oggi, mercoledì 15 luglio, alle ore 11.00, la Sala Rossa di Palazzo dei Priori a Perugia ospiterà la conferenza stampa di presentazione dei concerti all’Alba e al Tramonto, una nuova edizione di appuntamenti attesissimi e da sempre molto partecipati. Durante l’incontro verranno svelati i luoghi suggestivi e il calendario completo dei concerti, un cammino di note pensato per valorizzare il territorio, risvegliare gli animi e far risuonare la grande musica nel cuore della città.