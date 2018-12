Eventi Natalizi, al centro d’Intrattenimento Gherlinda c’è Christmas Science L’Umbria e la Lapponia non sono poi così lontane se ad avvicinarle ci pensa il centro d’intrattenimento Gherlinda, in collaborazione con il Post (Perugia officina scienza tecnologia) attraverso Christmascience, che torna sabato 15 e domenica 16 dicembre, dalle 16 alle 20, per proseguire poi il 22 e 23 dicembre.

All’interno, tante attività per bambini che potranno entrare nel villaggio di Natale per creare la ‘Letterina Razzo’, che partirà in direzione Circolo Polare Artico. Inoltre, spazio a ologrammi stellari, pitture di luce, Slitta Nintendo e tante sorprese scintillanti per trascorrere un pomeriggio tra scienza e creatività. Sempre presente, inoltre, il mercatino natalizio ‘Gherlinda in fiera’ dove trovare tante idee regalo fino al 23 dicembre.

Infine, è attiva la promozione cinema esclusiva del The Space, che propone il biglietto a 4,90 euro per la visione di tutti i film, tutti i giorni e per tutte le età, ad eccezione degli spettacoli in anteprima, film in 3d e della categoria ‘extra’.