Truffa a 93enne in Toscana, fermati due giovani sospetti

18 Novembre 2025 Cronaca, InEvidenza
Truffa a 93enne in Toscana, fermati due giovani sospetti

 Polizia Stradale intercetta auto, recuperati oro e denaro

Truffa a 93enne in Toscana – La Polizia di Stato ha smascherato un nuovo episodio di truffa ai danni di anziani, questa volta in provincia di Pistoia. Due giovani, di 24 e 15 anni, sono stati fermati lungo l’autostrada nei pressi del casello di Chiusi dagli agenti della Polizia Stradale di Orvieto, insospettiti dall’atteggiamento dei passeggeri e dalla loro giovane età.

Il controllo ha rivelato elementi significativi: il ventiquattrenne risultava già gravato da precedenti per reati analoghi, mentre il minorenne era privo di documenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire gioielli femminili nascosti nell’auto e circa 6mila euro in contanti custoditi nel borsello del ragazzo più giovane. Le giustificazioni fornite dai due non hanno convinto gli agenti, che hanno avviato immediatamente indagini approfondite.

Gli accertamenti hanno portato a collegare il materiale sequestrato a una truffa perpetrata ai danni di una donna di 93 anni residente a Pistoia. L’anziana era stata indotta a credere che la figlia avesse causato un grave incidente e che, per evitare conseguenze giudiziarie, fosse necessario consegnare denaro e preziosi a due emissari. Ingannata dalla messinscena, la donna aveva ceduto beni per un valore complessivo di circa 9mila euro.

Il bottino è stato recuperato e sarà restituito alla vittima nei prossimi giorni. I due giovani sono stati denunciati: il ventiquattrenne al Tribunale di Siena, il minorenne al Tribunale dei Minori di Firenze. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’episodio conferma la crescente attenzione delle forze dell’ordine verso le truffe che colpiscono persone fragili, spesso sole e facilmente manipolabili. La Polizia ribadisce l’importanza di segnalare tempestivamente comportamenti sospetti e di diffidare da richieste improvvise di denaro, soprattutto quando accompagnate da storie drammatiche costruite ad arte per generare paura.

La vicenda mette in luce il ruolo cruciale della vigilanza stradale, capace di intercettare situazioni anomale anche durante controlli di routine. L’intervento degli agenti ha impedito che il denaro e i preziosi venissero dispersi e ha garantito alla vittima la possibilità di riottenere quanto sottratto.

I video

 

Rassegna Stampa del 23 febbraio 2026
Ostensione San Francesco: Assisi riabbraccia il suo Patrono
Ostensione del corpo di San Francesco, il messaggio del vescovo mons Domenico Sorrentino
Il telegiorale dell'Umbria del 20 febbraio 2026
Il telegiorale dell'Umbria del 20 febbraio 2026
Ventimiglia, operazione congiunta italo francese contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandes
Traffico illecito di rifiuti tra Italia e Bulgaria, sei arresti nelle province di Brindisi, Bari, Sa
Rapina a mano armata alla Banca Centro di Ponte San Giovanni
L’amministrazione condivisa è una palestra di democrazia
Giornate di Raccolta del Farmaco, a Terni 502 000 persone riceveranno aiuto
Al Chianelli un convegno, Perugia Centro di eccellenza europeo per le emoglobinopatie
Rassegna_Stampa_Umbria
Rassegna_Stampa_Umbria
Il telegiornale dell'Umbria del 19 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 19 febbraio 2026
Uil Pensionati dell’Umbria, Elisa Leonardi è stata rieletta segretaria generale
Torino, maxi operazione contro gli antagonisti 18 misure cautelari dopo cortei, irruzioni e scontri
Stalking ad alta quota a Napoli, utilizza drone per spiare la sua ex compagna
Sicurezza Italia Regno Unito, Si è svolta a Roma la terza riunione del Comitato strategico congiunto
Protezione civile, il Piano intercomunale della Valnerina, Norcia è Comune capofila
Iscriviti

 

Articoli correlati

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*