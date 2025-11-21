Studentessa investita sulle strisce, strade umbre sotto accusa

Strade umbre teatro di una nuova serie di incidenti che hanno acceso l’attenzione sulla sicurezza viaria. In appena dodici ore si sono registrati tre schianti, diversi tamponamenti e l’ennesimo pedone investito. A farne le spese una studentessa di 17 anni, travolta mentre si recava a scuola lungo la Marscianese. L’episodio è avvenuto poco dopo le 8:20 di ieri. La ragazza, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando sulle strisce pedonali quando una Panda l’ha colpita, facendola cadere violentemente a terra. Alla guida un uomo di 67 anni che si è subito fermato per prestare aiuto. I presenti hanno allertato il 118: i sanitari hanno stabilizzato la giovane e l’hanno trasportata al pronto soccorso, dove le sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

Sul posto la polizia locale ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica. Sempre sulla Marscianese, nella zona di San Fortunato, un altro scontro tra due veicoli ha provocato feriti lievi. La pioggia ha aggravato la situazione lungo la Centrale Umbra, con incidenti e rallentamenti tra Bastia e Foligno. Più grave il sinistro avvenuto mercoledì sera in via San Girolamo: una ventenne ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi fuori strada. Estratta dai vigili del fuoco, è stata ricoverata in codice rosso al Santa Maria della Misericordia con politrauma.

Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi. Il bilancio complessivo evidenzia una situazione critica: sei pedoni investiti in pochi giorni e una sequenza di incidenti che rilancia l’allarme sulla sicurezza stradale nel Perugino. Le autorità locali sottolineano la necessità di intensificare controlli e prevenzione, mentre cresce la preoccupazione tra cittadini e famiglie.