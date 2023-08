Scontro in scooter, Ettore Gervini muore a Cortona, era originario di Passignano sul Trasimeno

Ettore Gervini, 60 anni, ha perso la vita mentre guidava uno scooter. L’incidente si è verificato ieri alle 16.45, lungo la regionale 71 a Vallone. Durante una manovra per svoltare a sinistra e imboccare la strada di casa, è stato colpito da una Fiat Panda. L’impatto è stato fatale per Gervini, che è deceduto sul colpo. Il conducente dell’auto, un 79enne, è rimasto ferito ed è stato portato in elicottero alle Scotte di Siena, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La Polizia municipale di Cortona è incaricata di ricostruire l’accaduto per determinare la dinamica esatta della collisione. Gervini, che era in pensione come ferroviere, viveva vicino al luogo dell’incidente. Lascia la moglie e una figlia. Era originario di Passignano e aveva legami profondi con la regione del Trasimeno. Era conosciuto come una brava persona attiva sia nella vita familiare che nel lavoro. Aveva lavorato in passato come ferroviere, seguendo le orme dei suoi genitori.

La notizia della sua morte ha colpito la comunità, poiché era ben conosciuto e apprezzato nella zona. Era anche legato alle strutture ricettive intorno al Lago Trasimeno. La dinamica dell’incidente rimane da chiarire, ma si sa che l’impatto è stato molto violento e Gervini è stato sbalzato dallo scooter, perdendo la vita all’istante. Sono intervenuti sul luogo dell’incidente i mezzi di emergenza dell’Asl, tra cui un’ambulanza infermierizzata di Cortona e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Castiglion Fiorentino, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia municipale.

L’arteria stradale coinvolta nell’incidente, la regionale 71, ha subito rallentamenti a causa dell’incidente, che è solo l’ultimo di una serie di incidenti mortali lungo questa strada.