di Morena Zingales

Scalette di Sant’Ercolano protette, paletto bloccato da lucchetto E’ così lo hanno bloccato. Il paletto di ferro che chiude il passaggio alle auto in via Campo di Battaglia è stato bloccato da un lucchetto. In teoria, quindi, nessuno dovrebbe più riuscire a levarlo per passare con le auto sopra le scalette di Sant’Ercolano ed accorciare la via. Sempre in teoria però, essendo molto debole, qualche forzuto potrebbe tranquillamente romperlo. Camminando ieri sera lo abbiamo notato e abbiamo capito che qualcuno aveva dato mandato di bloccare il passaggio alle vetture. Non si può passare con le auto sulle scalette, un patrimonio storico-artistico. Eppure c’è gente che incurante lo ha fatto. Due auto nei giorni scorsi erano passate da lì per accorciare la via o semplicemente per eludere in controlli della ztl ed è subito scoppiata la polemica sui social. I ragazzi dell’edicola 518 hanno immortalato le due auto scattando le foto al momento del passaggio sopra le scalette, dopo aver spostato il paletto di ferro. Ora bloccato dal quel piccolo lucchetto.

Foto by Edicola 518 Foto by Edicola 518

Ma le polemiche non finiscono qui. Pare che qualcuno abbia violato corso Vannucci, parcheggiando selvaggiamente dentro la via. La foto pubblicata è stata scattata da Francesco Francescaglia e postata su Facebook con un commento ironico: «Oh finalmente un nuovo parcheggio a Perugia!!!» E lì subito a condividere e commentare. Le auto come si vede dalla foto sono in sosta all’altezza nel negozio di calzature, proprio di fronte Palazzo Donini. Tra l’altro una di queste ha targa straniera, come è arrivata fino a lì? Saranno straniere anche le auto che sono transitate sopra scalette? Mistero! «Tra un po’ arrivano anche a parcheggiare dentro ai Giardini Carducci» – commenta qualcuno sul web. Oppure: «Tra un po’ la Fontana Maggiore diventerà una magnifica rotonda…»