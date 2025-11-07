Martina Nasoni, operata, riparte dal cuore e dalla sua Guenda

Dopo l’intervento, la vincitrice del GF torna alla normalità

Martina Nasoni, volto noto della televisione italiana e vincitrice del Grande Fratello 2019, ha riabbracciato la quotidianità con un gesto semplice ma carico di significato: una corsa sul lungolago di Piediluco insieme alla sua inseparabile labrador Guenda. Il ritorno sui social, accompagnato da una foto sorridente, segna la fine di un lungo e delicato percorso clinico iniziato con un intervento al cuore eseguito lo scorso agosto presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Affetta sin dalla nascita da una cardiomiopatia ipertrofica congenita, Nasoni ha affrontato l’operazione con coraggio e gratitudine, raccontando pubblicamente il suo percorso e l’emozione del rientro a casa avvenuto a metà ottobre. L’accoglienza calorosa da parte di amici e familiari ha reso quel momento indimenticabile: abbracci, dolci fatti in casa e messaggi affettuosi hanno celebrato il suo ritorno.

«Mi sento finalmente libera», ha scritto Martina, descrivendo la sua nuova routine fatta di piccole gioie e gesti quotidiani condivisi con Guenda. Il suo messaggio di riconoscenza verso il donatore del cuore ha commosso migliaia di follower: «La tua fine è diventata il mio inizio», ha scritto, promettendo di vivere per due.

Oggi, la giovane ternana guarda al futuro con serenità, consapevole di portare dentro di sé una storia che non è solo sua. Il suo racconto, profondamente umano, ha toccato il cuore di molti, raccogliendo messaggi di affetto anche da volti noti dello spettacolo. Martina ha scelto di condividere ogni passo di questo cammino, trasformando il dolore in rinascita e la fragilità in forza.

La sua presenza sui social non è solo testimonianza di un ritorno alla normalità, ma anche un invito a vivere con gratitudine e consapevolezza. Il cuore nuovo batte forte, e con esso la voglia di correre, lentamente ma con determinazione, verso una vita piena di bellezza.

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