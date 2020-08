Lega SPI CGIL di Foligno, imbrattate targhe sede di Foligno, la denuncia

“Ignoti vandali questa notte hanno imbrattato (come si vede dalle foto) le scritte relative alla sede della Lega SPI CGIL sita in via dei Monasteri nel centro storico di Foligno”. Lo scrivono in una nota Mario Bravi, Segretario Generale Provinciale SPI CGIL, e Bernardo Baldoni, Segretario Lega SPI CGIL Foligno. ” Si è cercato di oscurare, approfittando della notte, la nostra sigla e il nostro logo – dicono – che rappresenta migliaia di lavoratori e pensionati nella terza città dell’Umbria.

Ci siamo immediatamente attivati per l’opportuna e necessaria denuncia alle forze dell’ordine. Vogliamo rassicurare tutti che i vandali e gli intolleranti nella loro azione notturna non riusciranno ad oscurarci.

Continueremo giorno per giorno la nostra azione in difesa dei diritti dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati. La nostra bussola – conclude la nota – è e rimarrà per sempre la difesa della Costituzione Democratica ed Antifascista”.