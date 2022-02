La tragica morte di Sergio Cecconi, ortopedico degli azzurri della boxe

PERUGIA – Lascia sgomenti e profondamente addolorati la tragica morte del dottor Sergio Cecconi, 74 anni, travolto e ucciso da un Suv nel pomeriggio di martedì lungo la strada, percorsa in discesa, tra Ripa e Pianello, dove si godeva, nel corso di una passeggiata con la moglie, a poche centinaia di metri dalla propria abitazione, la giornata di tiepido sole invernale.

di Elio Clero Bertoldi

É stato, Cecconi, un importante chirurgo-ortopedico non solo in Umbria ed in tutto il Centro Italia (Toscana, Marche, Emilia-Romagna), ma pure conosciuto, stimato e apprezzato persino sul piano internazionale. Seguiva infatti dagli inizi degli anni Ottanta, la nazionale italiana di pugilato.

A chiamarlo, quale consulente ortopedico, Franco Falcinelli in occasione dell’apertura del “Centro nazionale di Pugilato di Assisi-Santa Maria degli Angeli”. Falcinelli stesso, un lustro fa, nella ricorrenza dei quaranta anni di attività medico-chirurgica di Cecconi, gli aveva consegnato una targa sottolineando come il professionista avesse svolto un ruolo positivo pure nel medagliere olimpico del pugilato azzurro per aver seguito e curato gli atleti e le atlete della “noble art” in numerose imprese sportive (a partire dal 1979 fino al 2006), che portarono ori, argenti, bronzi al medagliere del nostro paese. E Falcinelli – prima allenatore e poi presidente della federazione di pugilato, quindi vicepresidente mondiale della boxe – poteva e può parlare a buon titolo e a buon diritto.

Sergio Cecconi era nato a Ripa (il 21 aprile 1947) ed in questo piccolo, ma elegante borgo con le mura di pietra e le arcate medievali, aveva voluto continuare a vivere: le radici non si tagliano, si coltivano.

Laureato in medicina all’ateneo di Perugia (nel 1973) e specializzatosi a Firenze (nel 1977), già alla fine degli anni Settanta era stato accolto nel “team” della Casa di Cura Clinica Lami (fondata dal professor Cesare Lami), a poche decine di metri dalla basilica di San Pietro a Perugia, scalando pian piano i ruoli fino ai vertici più alti. Eppure rimanendo sempre se stesso, cortese, discreto, umile, nonostante potesse vantare doti e qualità di primo livello.

Disse una volta – e queste per rimarcarne le qualità umane – che i pazienti non hanno soltanto bisogno della professionalità, della competenza, delle conoscenze tecniche dei medici, ma della vicinanza, dell’afflato, in una parola, dell’umanità. Aspetto questo che nei tempi attuali non sempre si nota nelle professioni sanitarie, in cui si pensa più ai mali corpo che non a quelli dello spirito.

Cultore, anche nella professione, del gioco di squadra: come a lui era stata offerta l’opportunità di crescere nella Casa di cura, così lui poneva a disposizione delle giovani generazioni mediche le sue conoscenze per far crescere bravi ortopedici. Che la terra gli sia lieve.