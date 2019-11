Incidente stradale in galleria sulla 675 “Umbro Laziale”, camion e due veicoli, un ferito

Sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della carreggiata in direzione di Terni, a causa di un incidente avvenuto al km 18,500, in località Narni. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e due autoveicoli, causando il ferimento di una persona.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni che hanno estratto un ferito che era rimasto incastrato nel furgone. Da quanto affermato dal comando provinciale le condizioni di questa persona non sembrerebbero gravi

Per il traffico in direzione Terni è stato disposto in uscita obbligatoria allo svincolo di Amelia (km 21,000), con prosecuzione sulla viabilità alternativa.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.