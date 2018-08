Incidente stradale a Gubbio, tre motociclisti coinvolti, uno è grave Un 42enne di Gubbio, che viaggiava in sella alla sua moto in direzione Madonna della Cima, è rimasto seriamente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo il tracciato della Gola del Botaccione. Nell’impatto sono stati coinvolti altri due motociclisti, anche loro di Gubbio. Due scendevano lungo la statale, riporta Trg media, mentre il terzo, appunto, saliva verso la Madonna della Cima.

Per cause in corso di accertamento, presso la polizia locale di Gubbio, sono entrati in collisione, uno in salita e l’altro in discesa, per poi coinvolgere anche il terzo.

Tutti e tre sono stati ricoverati all’ospedale di Branca