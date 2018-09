Incidente stradale a Ospedalicchio, carambola di auto, cinque persone ferite. Cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla “75 Centrale Umbra”. E’ accaduto poco dopo le 19 di oggi, tra le due uscite di Ospedalicchio in direzione Perugia, all’altezza della Leroy Merlin. Ad essere coinvolte due auto.

I feriti sono stati trasportati con le ambulanze di Assisi all’ospedale di Perugia. Una donna tra i 70 e gli 80 anni – riferisce l’azienda ospedaliera – ha un grave trauma cranico, mentre gli altri 4 hanno lesioni inferiori. Sul posto oltre al 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, tre pattuglie della Polizia stradale, una di Castiglione del Lago e due di Perugia. Sul posto anche il personale Anas.

Un Audi Q5 – per cause in corso di accertamento – ha tamponato una Lancia Y. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Tra le cause dell’incidente il manto stradale bagnato a causa della pioggia improvvisa che si è battuta sul territorio nella serata di oggi. Qualche rallentamento al traffico.

