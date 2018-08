Incidente a Santa Maria degli Angeli, auto si ribalta, tre giovani in ospedale. Incidente stradale a Santa Maria degli Angeli, lungo la via Sandro Pertini. E’ accaduto intorno alla mezzanotte fra sabato 25 e domenica 26 agosto. Tre giovani feriti sono stati trasportati in ospedale. L’auto – da quanto appreso – si è ribaltata in curva, finendo nel parcheggio, prendendo a fuoco. La fortuna ha voluto che in quel momento non si trovasse a passare nessuno.

La zona solitamente è molto trafficata. Lo schianto ha danneggiato l’aiuola di separazione stradale e un cartello. Illesi gli altri occupanti del mezzo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto una pattuglia della polizia stradale, una della polizia del commissariato di Assisi, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi con due mezzi e due ambulanze del 118.