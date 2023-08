Hashish e marijuana tra i giovani dell’Amerino Narnese

Hashish e marijuana – L’attività di prevenzione e controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Amelia nel territorio Amerino continua senza sosta, con una particolare attenzione alle serate dei weekend. Con l’arrivo della bella stagione, questa attività è stata ulteriormente intensificata per garantire la sicurezza nei luoghi di ritrovo e contrastare fenomeni di degrado e turbativa dell’ordine pubblico.

Nelle ultime due settimane, sono state identificate 871 persone e controllati 641 veicoli. Durante questi controlli sono stati segnalati quattro assuntori di sostanze stupefacenti agli uffici competenti della Prefettura secondo l’art. 75 DPR 309/90 TULPS:

Un 29enne di origini pugliesi è stato trovato in possesso di 1 grammo di marijuana mentre era alla guida lungo la S.S. 3 ter della Flaminia Romana bivio Guadamello di Narni.

Un 19enne narnese è stato trovato in possesso di 0,30 grammi di hashish mentre guidava il suo ciclomotore lungo la S.P. 1 Località Tre Ponti.

Un 19enne residente ad Otricoli è stato trovato in possesso di 1,91 grammi di hashish mentre si trovava presso i giardini di San Bernardo a Narni.

Un 18enne residente a Guardea è stato trovato in possesso di 0,20 grammi di marijuana. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di ulteriori 4,24 grammi di sostanza stupefacente.

Inoltre, un 23enne studente universitario residente a Montecchio è stato deferito in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in quanto è risultato positivo al consumo di cannabinoidi.

Altre segnalazioni includono una donna 56enne residente ad Otricoli che è stata deferita in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 1,80 g/l, con conseguente ritiro della patente. Inoltre, un uomo di 36 anni residente ad Amelia è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti a seguito di un incidente stradale. Il veicolo è stato sequestrato amministrativamente.

L’attività dei Carabinieri di Amelia continua per garantire la sicurezza e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti nella zona Amerina.