Hashish, due minorenni fermati e denunciati dagli agenti

Controlli in area verde portano a sequestro a Foligno

Nel pomeriggio del 18 gennaio, un’attività di controllo mirata ha portato gli agenti della Polizia di Stato di Foligno a individuare due minorenni coinvolti nella detenzione di hashish ai fini di spaccio, al termine di un intervento rapido e strutturato nei pressi di via Lazio. L’operazione, condotta con un monitoraggio discreto ma costante, ha preso forma all’interno di un’area verde spesso attenzionata per movimenti sospetti, dove i poliziotti hanno notato due ragazzi muoversi con atteggiamenti ritenuti anomali.

Monitoraggio e intervento immediato

Gli agenti, dopo aver osservato i comportamenti dei giovani, sono intervenuti per un controllo diretto. Fin dai primi istanti, i due minorenni hanno mostrato un marcato nervosismo, elemento che ha spinto il personale del Commissariato a procedere con una perquisizione personale, ritenuta necessaria per chiarire la situazione.

Durante il controllo, il primo ragazzo è stato trovato in possesso di quasi 25 grammi di hashish, nascosti tra gli abiti, insieme a oltre 300 euro in contanti, somma considerata compatibile con un’attività di spaccio già avviata. Il secondo giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona, aveva con sé più di 10 grammi della stessa sostanza.

Denuncia e sequestro del materiale

I due minorenni sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato, dove sono stati formalizzati gli atti previsti. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il materiale rinvenuto – sia lo stupefacente sia il denaro – è stato immediatamente sequestrato, chiudendo un intervento che conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine verso le dinamiche di microcriminalità giovanile e il controllo delle aree sensibili del territorio.

Un’azione che rafforza la vigilanza sul territorio

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio condotte quotidianamente dalla Polizia di Stato. La presenza degli agenti in zone strategiche e la capacità di intercettare comportamenti sospetti continuano a costituire un presidio fondamentale per la sicurezza urbana, soprattutto quando coinvolge soggetti così giovani.

La vicenda mette in luce la necessità di mantenere alta l’attenzione sulle dinamiche che interessano gli spazi pubblici e le aree verdi, spesso teatro di movimenti che richiedono interventi tempestivi e mirati.