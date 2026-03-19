Furto a Corciano, arrestato 34enne per resistenza

19 Marzo 2026 Morena Zingales Cronaca, InEvidenza 0
Furto a Corciano, arrestato 34enne per resistenza

Aggredisce agenti in Questura, denunciato anche per minacce

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 34enne di origine romena, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile anche di un furto avvenuto nelle ore precedenti in un esercizio pubblico di Corciano.

L’uomo è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti lo hanno riconosciuto come l’autore del furto di circa 650 euro, sottratti nella mattinata dalla borsa di una dipendente di un bar.

Una volta fermato, il 34enne ha manifestato fin da subito un comportamento aggressivo. Accompagnato in Questura per gli accertamenti, avrebbe iniziato a insultare e spintonare gli agenti, arrivando anche a sputare contro di loro.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato con atteggiamenti violenti, cercando anche di compiere gesti autolesionistici. È stato quindi contenuto in sicurezza dagli operatori, mentre nel frattempo è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118.

Successivamente, il 34enne è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Al termine delle procedure, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del pubblico ministero di turno, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.

L’uomo è stato inoltre denunciato all’autorità giudiziaria per minacce a pubblico ufficiale e per il furto commesso. Anche in questo caso, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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