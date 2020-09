Finalmente arriva l’Esercito a Fontivegge, Strade sicure a partire dal 7 settembre

Dal prossimo 7 settembre, come deciso nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi lo scorso 31 agosto, verrà svolto a Perugia un servizio di vigilanza e controllo nel quartiere Fontivegge e presso gli Uffici Giudiziari, con l’impiego di una pattuglia motorizzata di militari del contingente dell’operazione “Strade Sicure”, che si aggiungerà a quelli già assicurati dalle Forze di Polizia.

La decisione consegue ad una mirata azione di rimodulazione ed ottimizzazione nell’impiego del predetto contingente resasi necessaria a seguito della riduzione, avvenuta a decorrere dal 17 agosto scorso, di 20 unità dei militariassegnati in Provincia,disposta dal Ministero dell’Interno per far fronte a sopravvenute, indifferibili esigenze manifestatesi in alcune Regioni in conseguenza dell’intensificazione degli sbarchi di migranti.

In tale quadro, il Comitato, presieduto dal Prefetto, Armando Gradone, con la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha deliberato:

la ratifica di quanto precedentemente deciso in via d’urgenzanella Riunione Tecnica di Coordinamento svoltasi lo scorso 11 agosto in ordine al recupero delle risorse da destinare immediatamente ad altre Regioni dalla soppressione, previe intese con i Vertici degli Uffici Giudiziari di Perugia e Spoleto, del servizio di vigilanza fissa presso i medesimi Uffici,che continueranno ad avvalersi, ovviamente, degli appositi dispositivi di sorveglianza assicurati da personale appartenente ad Istituti di Vigilanza Privata;

il mantenimento dei dispositivi di vigilanza presso le Basiliche Francescane di Assisi e Santa Maria degli Angeli e quelli di pattugliamento nei Comuni del“cratere sismico”;

la proposta di ottimizzazione delle modalità d’impiego dei militari attualmente disponibili formulata dal Comandante del Raggruppamento Umbria-Marche del contingente dell’operazione “Strade Sicure”, Col. Cesare Canicchio, grazie alla quale si renderà possibile attivare, pur se con una limitata aliquota di personale, specifici servizi di vigilanza destinati al potenziamento dell’attività di controllo nell’area di Fontivegge ed in quelle ove hanno sede gli Uffici Giudiziari del Capoluogo.

I nuovi servizi di vigilanza nell’area di Fontivegge ed in quella ove sono presenti gli Uffici Giudiziari del Capoluogo saranno effettuati in stretto e costante raccordo con le Forze di Polizia secondo moduli operativi pianificati dal Tavolo tecnico presieduto dal Questore./Comunicato Ufficio Territoriale del Governo.

“Un risultato significativo per la città di Perugia ottenuto grazie al lavoro e all’impegno costante della Lega nel garantire sempre maggior sicurezza ai residenti del quartiere di Fontivegge, troppo spesso in passato palcoscenico di episodi di cronaca legati al degrado e allo spaccio di sostanze stupefacenti”. Così il Segretario Lega Umbria, On. Virginio Caparvi commenta la notizia dell’attivazione, anche al quartiere di Fontivegge, dell’operazione ‘Strade Sicure’ che prevede l’impiego di militari per il servizio di vigilanza e controllo. “Sono anni che chiediamo l’impiego di un presidio militare nella zona e ci battiamo ad ogni livello istituzionale con l’unico obiettivo di tutelare i cittadini e riportare decoro e sicurezza, nell’ottica di garantire un miglioramento delle condizioni di vita delle persone che abitano il quartiere perugino. Di recente abbiamo deciso di aprire la sede comunale della Lega proprio a Fontivegge e lo stesso Matteo Salvini, due volte negli ultimi mesi, si è recato in zona per conoscere di persona la situazione. Encomiabile il lavoro del Prefetto di Perugia, dottor Armando Gradone, che ha dimostrato forte sensibilità a un problema molto sentito e un plauso all’assessore comunale della Lega, Luca Merli, per l’impegno profuso fin dall’inizio del suo mandato e per il contributo indispensabile al raggiungimento di questo importante traguardo. Siamo convinti che l’integrazione di una pattuglia di militari ai servizi assicurati dalle Forze di Polizia e all’attività del personale appartenente a istituti di vigilanza privata, possa garantire nell’immediato un potenziamento dell’attività di controllo e fungere da deterrente per l’attività criminale. Nessun “carrarmato” lungo le strade, come paventava certa opposizione di sinistra che per anni ha sottovalutato il problema sicurezza a Fontivegge e che ancora oggi continua a riempirsi la bocca parlando di un tema che non conosce affatto. Come Lega continueremo a lavorare affinché i cittadini possano condurre una vita normale e uscire di casa la sera senza pericolo di essere aggrediti e i commercianti lavorare in tutta tranquillità senza paura di furti”.

ESERCITO A FONTIVEGGE: GLI INTERVENTI DEL SENATORE SIMONE PILLON E DEI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA UMBRIA “Dalle parole ai fatti. Grazie all’impegno della Lega finalmente Fontivegge sarà più sicuro. Nei prossimi giorni prenderà servizio presso la stazione di Perugia un contingente dell’Esercito nell’ambito dell’operazione strade sicure, con compiti di pattugliamento e con poteri di polizia giudiziaria. Tutto il quartiere sarà più sicuro e potranno rinascere le attività quotidiane e le imprese dei cittadini onesti mentre saranno cacciati i delinquenti dediti al malaffare. Un grande grazie al prefetto Gradone, all’assessore Merli, al capogruppo Mattioni e a tutti i consiglieri e militanti della Lega che tanto si sono spesi per ottenere questo grande risultato. Un abbraccio a tutti i cittadini di Fontivegge con l’augurio di vederci presto nelle vie e nei parchi del loro quartiere. Un pensiero grato anche per il segretario Caparvi e per Matteo Salvini che hanno più volte visitato il quartiere da ultimo in agosto per inaugurare la sede della Lega, adoperandosi per questo risultato. Vogliamo continuare a lavorare per restituire una Perugia più sicura ai perugini” Così il senatore Lega, Simone Pillon, commissario cittadino “Esprimiamo soddisfazione per la notizia dell’impiego di un contingente dell’esercito a presidio del quartiere di Fontivegge a Perugia e a supporto delle forze di Polizia già presenti. Come Lega stavamo lavorando a questo progetto da tempo e siamo felici di aver offerto il nostro contributo affinché ciò fosse possibile”. Così i consiglieri del Gruppo regionale Lega Umbria, Stefano Pastorelli, Daniele Carissimi, Paola Fioroni, Valerio Mancini, Enrico Melasecche, Daniele Nicchi, Francesca Peppucci, Eugenio Rondini. “I militari, nell’ambito dell’iniziativa “Strade Sicure” già attiva in alcune zone dell’Umbria, andranno a potenziare il sistema di controllo attualmente presente e offriranno un’ulteriore risposta in termini di sicurezza agli appelli che continuano a giungere dal quartiere perugino. Importante il contributo della Lega che da sempre sta lavorando per ripristinare legalità e decoro nella zona, cercando di assicurare a cittadini, famiglie e commercianti una vita “normale”, dove spaccio, furti e aggressioni sono solo un ricordo lontano. Un ringraziamento doveroso al Prefetto di Perugia, dott. Armando Gradone per il lavoro svolto e alla presidente Donatella Tesei che ha recepito le nostre sollecitazioni. La presenza dell’esercito a Fontivegge rappresenta un ulteriore passo importante nell’implementazione del controllo e della sorveglianza. Nessuna militarizzazione della zona, come più volte hanno dichiarato sinistri figuri privi di idee, ma un progetto di buonsenso per rispondere in maniera efficace e, ci auguriamo, definitiva alle criticità esistenti”. Così i consiglieri regionali Lega Umbria