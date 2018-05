Esplosione tra Panicale e Tavernelle, indagini in corso TRASIMENO – Un’esplosione sulla quale stanno indagando i carabinieri della compagnia comando di Città della Pieve è avvenuta nel pomeriggio di oggi, in località Missiano tra Panicale e Tavernelle nei pressi del Lago Trasimeno. Da quando si apprende dai vigili del fuoco sul posto come reperto sarebbe rimasto semplicemente una buca nel terreno con una serie di detriti attorno e nell’esplosione sarebbe rimasta coinvolta una parte, ma non in modo impegnativo di una rimessa agricola.

Non si esclude nessun tipo di ipotesi sulle cause che possano aver provocato lo scoppio ma si pensa a una bravata sfuggita di mano agli autori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento volontari del Trasimeno e una squadra del comando provinciale di Madonna Alta.

