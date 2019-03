Due aquile e una volpe muoiono, forse per avvelenamento

Alcuni escursionisti della sezione Cai di Leonessa, impegnati in una gita sul monte Aspra, hanno trovato due aquile e una volpe morti. A darne comunicazione la stessa Cai sul suo profilo Facebook: «Oggi, nel corso dell’escursione al Monte Aspra, sono stati rinvenuti alcuni animali deceduti in località Capo La Valle, nei pressi di Monteleone di Spoleto. I Direttori di escursione hanno provveduto ad avvertire le Autorità Competenti, che sono prontamente intervenute. L’ipotesi è di morte per avvelenamento».

I tre animali erano a poca distanza l’una dall’altra. Dopo la segnalazione ai carabinieri Forestali le carcasse degli animali sono state sequestrate per le dovute indagini. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, anche quella che le aquile si siano cibate della volpe avvelenata. Le carcasse sono state trasferite all’Istituto zooprofillatico sperimentale Umbria-Marche per gli esami autoptici e radiologici.