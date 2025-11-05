Donna aggredita da pitbull nel parcheggio della Fiera

Ferita al ginocchio una 52enne di Corciano, indaga la polizia

Una donna di 52 anni, residente a Corciano, è stata aggredita da un pitbull nel parcheggio di Pian di Massiano, a Perugia, mentre stava rientrando alla propria auto dopo aver visitato la Fiera dei Morti. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì lungo il percorso pedonale situato sotto la gradinata dello stadio Renato Curi, dove la donna è stata improvvisamente morsa al ginocchio sinistro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per risalire alla responsabilità della proprietaria dell’animale.

La donna ha raccontato – come scrive M.N. su La Nazione – di essere stata colta di sorpresa: «Stavo camminando per raggiungere la mia auto quando all’improvviso il cane mi ha attaccata. Ho cercato di indietreggiare, ma mi ha comunque ferita e strappato i pantaloni». L’aggressione si è conclusa con una ferita non grave, ma sufficiente a richiedere l’intervento del Pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, dove la vittima è stata medicata.

Dalle prime verifiche è emerso che il pitbull fosse legato a una corda fissata alle transenne che delimitano il camminamento pedonale, dettaglio che però non ha impedito l’attacco. Dopo l’episodio, sul posto è giunta anche la proprietaria del cane, che — secondo la testimonianza della donna — invece di scusarsi avrebbe reagito in modo aggressivo. Gli agenti hanno poi cercato la donna in un camper parcheggiato nel piazzale, probabilmente appartenente a uno degli espositori della Fiera o dei Baracconi, ma al loro arrivo non era più reperibile.

Nonostante l’attesa dei soccorsi, la 52enne ha preferito raggiungere autonomamente l’ospedale, considerate le condizioni non gravi. Due operai del cantiere dello stadio, testimoni della scena, hanno riferito che lo stesso cane, in mattinata, aveva già mostrato comportamenti aggressivi nei confronti di un altro passante.

«Il cane non ha emesso alcun suono prima di mordermi — ha aggiunto la donna —, è spuntato all’improvviso da sotto le transenne». La polizia locale di Perugia ha raccolto le testimonianze e i dati necessari, procedendo con la segnalazione del caso ai servizi veterinari della Asl, come previsto dalle procedure di legge.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i visitatori della Fiera e i residenti della zona, che chiedono maggiore vigilanza negli spazi ad alta affluenza, soprattutto in occasione di eventi pubblici.