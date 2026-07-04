Controlli della Questura, due arresti tra centro e periferia

Operazione della Squadra Mobile contro illegalità e degrado urbano

Proseguono a Terni i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Michele Abenante nell’ambito dell’attività di contrasto all’illegalità e al degrado urbano. Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio mirato nelle aree del centro storico e della periferia cittadina, con particolare attenzione alle zone che nelle ultime settimane erano state interessate da numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Nel corso dell’operazione, nei pressi di via Eugenio Chiesa, gli investigatori hanno rintracciato e arrestato un cittadino nigeriano destinatario di un ordine di carcerazione emesso in seguito a condanne definitive per reingresso illegale nel territorio dello Stato e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Sabbione, dove dovrà scontare una pena residua di due anni.

I controlli sono proseguiti anche nell’area dell’ex foresteria di via I Maggio. Qui il personale della Squadra Mobile ha arrestato un quarantenne italiano residente a Terni, anch’egli destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva relativa al reato di lesioni. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Terni.

L’operazione rientra nell’attività di monitoraggio delle aree cittadine maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e conferma l’impegno della Questura di Terni nelle attività di prevenzione, controllo del territorio e repressione dei reati, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica.