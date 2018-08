Comitato sicurezza, Ferragosto e stazione Fontivegge e parco Chico Mendez

Comitato sicurezza, obiettivo Ferragosto e stazione ferroviaria di Fontivegge Nel pomeriggio odierno,si è tenuta una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, alla presenza di rappresentanti dei Comuni di Perugia e Foligno, delle Forze di Polizia territoriali e del Compartimento della Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.

In apertura dei lavori, è stata approfondita la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Provincia, anche in vista dell’approssimarsi del Ferragosto e, in particolare, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli di polizia stradale durante il periodo estivo.

Successivamente, sono stati approfonditi, anche con il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria, i profili inerenti la sicurezza della stazione ferroviaria di Fontivegge, per intensificare i controlli, al fine di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza.

Il Comitato ha poi approvato un progetto per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza nel comune di Foligno.

Infine, è stata approfondita la situazione del parco Chico Mendez di Perugia, con riferimento al quale è stata evidenziata la necessità di implementare le attività di controllo da parte di tutte le Forze dell’Ordine, finalizzate a contrastare i fenomeni di illegalità e di degrado.