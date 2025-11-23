Carabinieri arrestano 25enne a Perugia con droga e denaro falso

23 Novembre 2025 Cronaca, InEvidenza
Operazione in Piazza Grimana, sequestri e misura cautelare

I Carabinieri della Stazione Perugia–Fortebraccio, supportati dalla Squadra di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno arrestato in flagranza un giovane di 25 anni, cittadino egiziano già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di stupefacenti, possesso di banconote contraffatte e resistenza a pubblico ufficiale.

Il controllo è scattato in Piazza Grimana, dove il ragazzo è stato trovato con cinque dosi di cocaina, pari a 1,2 grammi, e circa 400 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Condotto in caserma, al momento della comunicazione della perquisizione domiciliare ha reagito con violenza, tentando di spingere i militari. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze fisiche per gli operatori, che sono riusciti a bloccarlo.

La perquisizione presso l’abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 24 grammi di cocaina, tre panetti di hashish del peso complessivo di 340 grammi, un bilancino di precisione, 1.500 euro in contanti e 60 banconote da 50 euro false, per un totale di 3.000 euro.

Terminate le formalità, il giovane è stato trasferito alla Casa Circondariale di Perugia–Capanne. La Procura della Repubblica ha disposto l’associazione al carcere, mentre il Tribunale, dopo la convalida, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio e alla circolazione di denaro contraffatto, fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana e sulla fiducia dei cittadini. L’episodio, avvenuto in una delle piazze più frequentate dagli studenti e dai residenti, sottolinea la necessità di un presidio costante nelle aree sensibili della città.

La presenza della Squadra di Intervento Operativo, giunta da Roma per rafforzare i controlli, ha garantito un’azione rapida e coordinata. L’arresto rappresenta un ulteriore tassello nelle attività di prevenzione e repressione condotte quotidianamente sul territorio.

