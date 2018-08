Capotreno lo multa e lui lo minaccia, era senza biglietto, denunciato Minaccia il capo treno che lo aveva sanzionato, ma viene rintracciato e denunciato. E’ l’esito della recente attività di repressione attuata dai poliziotti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno. E’ accaduto nei giorni scorsi e tutto si è risolto con la denuncia in stato di libertà per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale. I fatti. Un viaggiatore, in precedenza multato da un capo treno poiché trovato a bordo di un convoglio senza titolo di viaggio, ha casualmente incontrato all’interno della stazione ferroviaria di Foligno lo stesso dipendente di Trenitalia.

Riconoscendolo come colui che lo aveva “pizzicato” senza biglietto, ha cominciato dapprima a insultarlo pesantemente e poi lo ha minacciato, tanto da intimorire il ferroviere, che è riuscito ad allontanarsi evitando che le minacce si concretizzassero.

Dopo che i fatti sono stati formalmente denunciati

Dopo che i fatti sono stati formalmente denunciati presso gli uffici della Polfer folignate gli agenti si sono subito attivati, rintracciando il malintenzionato. Quest’ultimo, 40enne cittadino italiano residente fuori regione e già noto alle Forze di Polizia, dopo essere stato identificato è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Avviate, inoltre, le procedure per la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Foligno.