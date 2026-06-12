Bimba strappata alla madre a Fontivegge, arrestato uomo

Paura alla stazione bus: contestato il tentato sequestro

Momenti di forte tensione e paura nella serata di mercoledì nell’area della stazione degli autobus di Fontivegge, dove una bambina di appena cinque anni sarebbe stata sottratta per alcuni istanti alle braccia della madre da un uomo successivamente fermato dalla Polizia di Stato. Lo scrive oggi il Messaggero dell’Umbria in un articolo a firma di Egle Priolo.

L’episodio si è verificato nei pressi della fermata degli autobus di piazza Vittorio Veneto, a Perugia. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava insieme alla madre in attesa di un mezzo pubblico quando un uomo si sarebbe improvvisamente avvicinato, afferrandola e allontanandola dalla donna.

La madre, accortasi immediatamente di quanto stava accadendo, avrebbe iniziato a gridare chiedendo aiuto ai presenti. Le urla hanno attirato l’attenzione di passanti e testimoni che hanno allertato il Numero Unico di Emergenza, consentendo un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto in pochi minuti, hanno individuato e bloccato il presunto responsabile, indicato dalla donna come l’autore dell’azione. L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto emerso nelle fasi successive dell’indagine, il soggetto fermato sarebbe un trentenne di origine africana, senza una stabile dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. Al termine degli accertamenti sarebbe stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona, contestazione che dovrà ora essere valutata dall’autorità giudiziaria nelle sedi competenti.

Tra gli elementi che gli investigatori stanno approfondendo vi sarebbe anche il ritrovamento, all’interno del telefono cellulare dell’indagato, di alcune fotografie della bambina scattate poco prima o durante l’episodio. Un particolare che ha contribuito ad aumentare la preoccupazione dei familiari e che sarà oggetto di ulteriori verifiche nell’ambito dell’inchiesta.

La vicenda ha suscitato forte impressione in città, soprattutto perché avvenuta in un luogo molto frequentato e in una fascia oraria in cui erano presenti numerose persone. L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree di maggiore transito urbano e sulla necessità di mantenere elevata la vigilanza nei luoghi pubblici.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le motivazioni del gesto. Come previsto dall’ordinamento, la persona arrestata deve essere considerata presunta innocente fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità con sentenza passata in giudicato.