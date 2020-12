Arriva a Perugia con un’auto rubata nel Lazio, denunciato

I carabinieri di Ponte San Giovanni hanno denunciato in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di ricettazione, un 35enne di origine cilena, disoccupato, domiciliato nel Lazio e già noto alle forze di polizia.

I Carabinieri, durante un servizio nella zona di Monte Malbe hanno individuato in un piazzale lungo Via del Ginepro, una Peugeot 308 rubata il 20 novembre scorso nel Lazio.

Nei pressi del veicolo, i militari hanno notato il cileno in compagnia di altri due suoi connazionali anche loro noti alle forze di polizia. Interpellati non hanno saputo fornire una giustificazione plausibile circa la propria presenza nel comune di Perugia. I carabinieri nutrendo forti dubbi in merito alla motivazione e alle generalità fornite dai tre, li hanno accompagnati in caserma per le verifiche del caso.

Gli accertamenti investigativi condotti hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti elementi di prova a carico del 35enne, che saranno vagliati dall’Autorità Giudiziaria competente.