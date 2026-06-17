Arresti domiciliari a Perugia per stalking su ex fidanzata

Misura cautelare per atti persecutori eseguita a Perugia

L’intervento della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Perugia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori aggravati. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale locale su proposta della Procura della Repubblica, scaturisce da una serie di indagini approfondite condotte dagli agenti della Squadra Mobile. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un quadro di reiterate molestie, minacce e condotte vessatorie messe in atto dall’indagato nei confronti della sua ex fidanzata. La situazione di grave pericolo ha spinto l’autorità giudiziaria ad applicare tempestivamente la misura restrittiva per tutelare l’incolumità della vittima.

La ricostruzione delle condotte persecutorie

Le indagini hanno preso il via a seguito della denuncia sporta dalla giovane donna, esasperata e intimorita dai comportamenti ossessivi dell’ex partner. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, l’uomo non aveva accettato la fine della relazione sentimentale e aveva iniziato a perseguitare la vittima con telefonate continue, messaggi dal contenuto minatorio e pedinamenti quotidiani. I monitoraggi costanti nei luoghi frequentati dalla donna, inclusi il posto di lavoro e l’abitazione, avevano ingenerato nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia e di paura, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita. Di conseguenza, gli investigatori hanno raccolto numerosi elementi di riscontro che hanno confermato la gravità dei fatti e la sussistenza delle esigenze cautelari.

L’applicazione delle norme del Codice rosso

La tempestività dell’intervento si inserisce nell’ambito delle procedure d’urgenza previste dal protocollo del Codice rosso, finalizzato a contrastare con la massima celerità i reati di violenza di genere e di stalking. Gli uffici inquirenti e le forze dell’ordine hanno collaborato in modo sinergico per assicurare una risposta immediata alla richiesta di aiuto della donna. Successivamente alla notifica dell’atto, l’indagato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria residenza, con il divieto assoluto di comunicare con l’esterno e con la persona offesa attraverso qualsiasi mezzo. Le autorità competenti continueranno a vigilare sul rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice, mentre il procedimento penale seguirà l’iter stabilito dalla legge per l’accertamento definitivo delle responsabilità.