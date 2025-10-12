Cina, la capacità nucleare installata supera i 120 milioni di chilowatt PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capacità totale installata di energia nucleare della Cina ha superato i 120 milioni di chilowatt entro la fine del 2025, collocando il Paese al primo posto nel mondo, secondo Wang Shoujun, presidente della Società nucleare cinese. Entro la fine dello scorso anno, la Cina contava complessivamente 112 impianti di energia […]

Cina, boom per il mercato delle catene alberghiere nel 2025 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese delle catene alberghiere ha mantenuto una solida crescita nel 2025, con un aumento dell’offerta di camere nelle catene alberghiere pari a 760.000 stanze, il 10,74% su base annua, secondo un rapporto di settore diffuso ieri. Entro la fine del 2025, nel Paese erano attivi circa 106.300 hotel appartenenti […]

Meloni “Scostamento di bilancio? Vediamo, non stiamo escludendo niente” ROMA (ITALPRESS) – “Scostamento di bilancio? Vediamo, noi dobbiamo vedere quali sono le regole che abbiamo e poi decidiamo come muoverci a livello nazionale. A oggi non stiamo escludendo niente, ovviamente la nostra priorità è dare delle risposte, però preferiremmo farlo in una cornice più confortevole”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, […]

Mobile e design Made in Italy, Intesa Sanpaolo per l’eccellenza del settore MILANO (ITALPRESS) – “Arredo e design italiano. Il ruolo della finanza per mantenere l’eccellenza del settore a livello globale” è il titolo dell’incontro che si è tenuto oggi al Salone del Mobile organizzato da Intesa Sanpaolo. Un confronto con eccellenze del settore quali Lago e Tabu per esplorare le sfide e le opportunità che il […]

Cina, le industrie legate alle zone rurali in crescita nel primo trimestre PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le industrie rurali della Cina hanno mantenuto un solido slancio di crescita nel primo trimestre del 2026, con la trasformazione agroalimentare, il turismo rurale e l’integrazione industriale che hanno tutti registrato risultati di rilievo, ha affermato oggi il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali in una conferenza stampa. La produzione a […]

25 Aprile, Mattarella “Ribadiamo l’impegno dell’Italia per la pace e i diritti” ROMA (ITALPRESS) – “A tutti voi va il ringraziamento delle istituzioni e della comunità per l’impegno costante con cui custodite e tramandate la memoria di quanti hanno lottato, sofferto, sacrificato la propria vita per restituire alla Patria onore e libertà”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli esponenti delle […]

Tajani “Valutiamo restrizioni a import di beni prodotti in Cisgiordania” ROMA (ITALPRESS) – “Sulla Cisgiordania abbiamo una posizione molto chiara: ogni ipotesi di annessione è inaccettabile, perchè mina la prospettiva della soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Questa non è una formula vuota, ma l’unica prospettiva politica in grado di garantire pace e stabilità durature nella regione”. Così il vicepremier e […]

Celiachia e ormoni, diagnosi incrociate per una prevenzione più efficace ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale degli Ormoni (24 aprile), promossa da ESE (European Society of Endocrinology) e supportata da AME Associazione Medici Endocrinologi, si accende l’attenzione sull’importanza degli ormoni per la salute generale e sul ruolo centrale dell’endocrinologo nella prevenzione, diagnosi e gestione di numerose patologie.Gli ormoni regolano funzioni vitali fondamentali: metabolismo, […]

Ambasciatore del Sudan Altohamy “Auspichiamo solidarietà verso il nostro popolo” In un'intervista con Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, la rubrica di geopolitica dell'agenzia Italpress, l'ambasciatore parla di un "anniversario funesto" per la popolazione sudanese.