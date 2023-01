Anas, personale e mezzi in azione per garantire la transitabilità

Proseguono le attività del personale e mezzi Anas (Gruppo FS Italiane) per garantire la transitabilità sulla rete stradale interessata dalle intense nevicate delle ultime ore. Al momento la strada statale 318 “di Valfabbrica” (direttrice Perugia-Ancona) è chiusa da Pianello a Casacastalda in direzione Ancona a causa di mezzi pesanti intraversati. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Sulla strada statale 3 “Flaminia” tra Spoleto e Terni il transito è consentito alle autovetture e ai veicoli leggeri con dotazioni invernali montate. Stesso tipo di filtraggio avviene sulla SS685 “delle Tre Valli Umbre” da Sant’Anatolia di Narco al confine regionale verso Ascoli Piceno e sulla SS73bis “di Bocca Trabaria” da San Giustino e il confine con le Marche verso Pesaro. Circolazione rallentata anche sulla SS361 “Septempedana” da Nocera Umbra verso le Marche.

Circolazione regolare con rallentamenti per mezzi in azione sul resto della rete umbra in gestione Anas.

Sulla E45 il transito è consentito su tutto il tratto umbro. Sul tratto toscano è attivo a San Sepolcro il filtro che consente il transito in direzione Cesena solo al traffico leggero diretto a Pieve Santo Stefano. Il tratto in corrispondenza del valico di Verghereto in Emilia Romagna è al momento chiuso in entrambe le direzioni a causa di un cavo di media tensione caduto sulla carreggiata e mezzi pesanti intraversati.