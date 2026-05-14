Einstein Telescope nasce a Perugia il laboratorio di Caos

A Perugia nasce la base per studiare le onde gravitazionali

Il sistema scientifico italiano celebra un traguardo fondamentale con l’apertura ufficiale del Laboratorio Internazionale CAOS presso il Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia. Questa nuova struttura, dedicata allo studio approfondito delle onde gravitazionali e della sismologia, si configura come un elemento portante per sostenere la candidatura dell’Italia a ospitare l’Einstein Telescope.

Un polo d’eccellenza per la ricerca internazionale

L’infrastruttura umbra, nata dalla sinergia tra l’ateneo locale e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sfrutta i finanziamenti del PNRR tramite il progetto ETIC per proiettare il territorio al centro della fisica mondiale. Durante la cerimonia, le massime autorità accademiche e istituzionali hanno ribadito come questo centro non sia solo un luogo di sperimentazione tecnica, ma una vera e propria officina del futuro dove si costruiranno i componenti necessari per decifrare i segreti del cosmo.

Tecnologia e innovazione nel cuore dell’Umbria

Il valore del laboratorio CAOS risiede nella sua capacità di operare su scala globale, collaborando attivamente con i principali osservatori mondiali come Virgo e KAGRA. All’interno delle mura perugine verranno sviluppati i primi prototipi per i sistemi di sospensione e il controllo delle ottiche, strumenti di una precisione millimetrica indispensabili per il successo dell’Einstein Telescope. L’investimento complessivo supera i dieci milioni di euro, a dimostrazione della volontà politica e scientifica di rendere l’Italia il punto di riferimento per l’astrofisica dei prossimi decenni. La presenza del Premio Nobel Takaaki Kajita all’evento sottolinea l’importanza internazionale di questa sede, che permette a Perugia di dialogare direttamente con le potenze scientifiche mondiali, trasformando l’ateneo in un magnete per talenti e ricercatori di ogni nazionalità.

La sfida europea e la sinergia tra territori

La nascita di questo laboratorio rafforza il legame strategico tra l’Umbria e la Sardegna, regione candidata a ospitare l’immensa infrastruttura sotterranea nel sito di Sos Enattos. Attraverso il coordinamento scientifico del progetto ETIC, si sta creando una rete di laboratori d’avanguardia su tutto il territorio nazionale che agiscono come propulsori per la crescita economica e culturale. Le istituzioni regionali hanno evidenziato come tali investimenti non siano confinati all’ambito accademico, ma abbiano ricadute dirette sull’indotto locale e sulla formazione di nuove figure professionali. La capacità di mettere a sistema competenze diverse, dalla geologia alla meccanica di precisione, rende il polo perugino un esempio virtuoso di gestione dei fondi europei dedicati alla ricerca di frontiera.

Divulgazione scientifica e appuntamenti mondiali

Parallelamente all’attività tecnica, la città si trasforma in una capitale della scienza ospitando il quattordicesimo workshop internazionale dell’esperimento giapponese KAGRA. Questo evento richiama esperti da ogni continente per discutere le ultime scoperte nel campo delle vibrazioni spaziotemporali. Per coinvolgere la cittadinanza, è stato organizzato un incontro pubblico che unisce la fisica alla musica, con l’utilizzo di uno strumento storico appartenuto ad Albert Einstein. Queste iniziative servono a rendere la scienza accessibile a tutti, trasformando concetti complessi in un patrimonio condiviso. Il Laboratorio CAOS diventa così il simbolo di una ricerca che non resta chiusa nei corridoi universitari, ma si apre alla società per ispirare le nuove generazioni di scienziati.