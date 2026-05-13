Einstein Telescope a Perugia l’inaugurazione del Laboratorio CAOS

Il progetto scientifico Caos debutta nel cuore dell’Umbria

Il panorama della ricerca internazionale si arricchisce con l’apertura ufficiale del polo tecnologico CAOS presso l’ateneo perugino. Questa nuova struttura rappresenta un punto di svolta per il monitoraggio dei segnali cosmici e l’analisi dei fenomeni sismici globali. L’inaugurazione del centro, prevista per il pomeriggio di giovedì 14 maggio, segna un passo decisivo nel consolidamento della candidatura italiana per ospitare l’Einstein Telescope. Il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia gestirà le attività interne, puntando su una stretta sinergia con la comunità scientifica europea.

Ricerca d’avanguardia tra fisica e sismologia

L’investimento nasce sotto l’egida dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sfruttando le risorse strategiche fornite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il consorzio ETIC ha lavorato per mesi alla realizzazione di un ambiente capace di sviluppare sensori ad altissima precisione. Questi strumenti sono fondamentali per intercettare le vibrazioni infinitesimali generate dalla collisione di corpi celesti lontani. La sede di Perugia diventa così un nodo fondamentale per la rete di laboratori che supportano la futura infrastruttura di Sos Enattos in Sardegna.

La cerimonia di domani vedrà la partecipazione delle massime cariche istituzionali, tra cui spicca la presenza della titolare del dicastero dell’Università, Anna Maria Bernini. Accanto a lei si uniranno la governatrice regionale Stefania Proietti e i vertici delle amministrazioni locali sarde e umbre. Questo schieramento sottolinea l’importanza diplomatica e scientifica di un progetto che unisce diversi territori nazionali in una sfida comune verso la scoperta dei segreti dell’universo. La cooperazione interregionale è il motore che spinge l’Italia a competere ai massimi livelli nella fisica delle alte energie.

Eventi collaterali e il violino di Einstein

Oltre agli aspetti puramente tecnici, la città ospiterà momenti di alta divulgazione culturale per coinvolgere la cittadinanza. Sabato 16 maggio l’attenzione si sposterà all’Auditorium San Francesco al Prato per un incontro unico tra musica e fisica teorica. Il Premio Nobel Takaaki Kajita dialogherà con la ricercatrice Pia Astone sulle prospettive aperte dalla rilevazione delle onde gravitazionali. Il dibattito sarà moderato dal professionista dell’informazione scientifica Matteo Serra, garantendo un approccio accessibile e rigoroso per il pubblico presente.

L’elemento di maggiore fascino sarà l’esibizione musicale legata al passato del padre della relatività. Un giovane talento del violino, Giovanni Viola, suonerà uno strumento appartenuto ad Albert Einstein durante la sua permanenza in territorio italiano. Questo tributo sonoro intende celebrare l’armonia tra l’intuizione matematica e l’arte, ricordando come la curiosità umana sia alla base di ogni progresso scientifico. L’iniziativa gode del supporto del Comune e mira a rafforzare il legame tra la città e la sua antica università, proiettandola nel futuro della ricerca mondiale.