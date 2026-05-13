Arresto a Perugia: la Polfer ferma un uomo per violenza grave

Un agente ferito alla stazione di Perugia da un uomo ubriaco
L’attività di controllo e vigilanza all’interno degli scali ferroviari umbri continua a produrre risultati significativi sul fronte della sicurezza urbana. Negli ultimi giorni, gli uomini del Posto di Polizia Ferroviaria hanno concluso un’operazione che ha portato al fermo di un cittadino straniero, resosi protagonista di una serie di atti violenti che hanno coinvolto sia civili che rappresentanti delle forze dell’ordine. L’intervento è scaturito dalla necessità di arginare una situazione di pericolo immediato in una zona densamente frequentata da pendolari e turisti.
L’aggressione ai danni di una viaggiatrice
La dinamica degli eventi ha preso il via quando una donna, intenta a transitare nell’area della stazione, è stata avvicinata da un uomo di 29 anni, originario del Gambia. Quest’ultimo, senza alcun motivo apparente o provocazione pregressa, ha iniziato a interagire con la vittima in modo molesto. Nonostante la viaggiatrice avesse cercato di assecondare le sue richieste informative per evitare tensioni, il giovane ha reagito con una violenza inaspettata, colpendola con una manata estremamente energica sulla spalla. Lo shock e il dolore hanno spinto la donna a cercare immediatamente l’aiuto degli agenti in servizio nel piazzale, fornendo loro una descrizione accurata del soggetto, che nel frattempo si era allontanato verso l’esterno della struttura.
Il rintracciamento e i precedenti del sospettato
Grazie alla tempestività della segnalazione, gli operatori della Specialità hanno individuato il sospettato poco distante dai binari. Fin dai primi istanti, l’individuo ha mostrato segni evidenti di un grave stato di alterazione, riconducibile a un abuso massiccio di sostanze alcoliche. Una volta condotto negli uffici per l’identificazione, è emerso un profilo criminale di rilievo: il ventinovenne era già noto agli archivi di polizia per numerosi precedenti penali. Inoltre, è risultato destinatario di un provvedimento di DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), una misura che avrebbe dovuto impedirgli categoricamente di frequentare l’area ferroviaria in questione.
La colluttazione e il ferimento del poliziotto
La situazione è degenerata rapidamente una volta all’interno dei locali del Posto Polfer. L’uomo, in preda a un’improvvisa esplosione di rabbia, ha opposto una resistenza strenua ai tentativi di riportarlo alla calma. Durante le fasi concitate della colluttazione, necessarie per neutralizzare la minaccia e assicurare il soggetto alla giustizia, uno degli agenti ha riportato conseguenze fisiche serie. Il poliziotto, cadendo rovinosamente a terra a causa della furia dell’aggressore, ha subito una frattura a un dito della mano e una ferita lacero-contusa alla zona frontale. Nonostante l’infortunio, il personale è riuscito a completare le procedure di sicurezza.
Le decisioni dell’autorità giudiziaria
Al termine dell’iter burocratico e dell’identificazione formale, il cittadino straniero è stato dichiarato in stato di arresto con pesanti capi d’accusa, che vanno dalla violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale alle lesioni gravi, oltre alla violazione delle norme sull’ubriachezza molesta. Successivamente alla celebrazione dell’udienza di convalida, la magistratura ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma. Il ventinovenne resterà dunque sotto il controllo periodico delle autorità in attesa che venga emessa la sentenza definitiva riguardante la sua condotta violenta all’interno dello scalo perugino.
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