Arresto a Perugia: la Polfer ferma un uomo per violenza grave

La Lazio sogna la Coppa Italia, Sarri “Crederci fino alla follia” "Questa squadra se lo merita, ha fatto un grande percorso"

Cina, numero di infermieri cresciuto del 29% in 5 anni PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un aumento del 29% degli infermieri iscritti all’albo tra il 2020 e il 2025, con un totale che alla fine dello scorso anno ha superato quota 6,06 milioni, ha dichiarato ieri la Commissione nazionale per la Sanità (NHC). Secondo i dati dell’NHC, il numero di infermieri iscritti […]

Fondazione Lilly, al via i primi tre progetti di ricerca del Programma 30×30 ROMA (ITALPRESS) – Fondazione Lilly per l’Italia annuncia i vincitori della prima edizione del Programma 30X30, l’iniziativa decennale con cui la Fondazione si propone di investire oltre 1,5 milioni di euro per finanziare 30 dottorati di ricerca in 30 università italiane, con l’obiettivo di formare una nuova generazione di ricercatori specializzati nelle politiche sanitarie e […]

Narvaez vince la 4^ tappa a Cosenza, Ciccone nuova maglia rosa del Giro Decisiva la salita di Cozzo Tunno

Sinner vince il derby con Pellegrino, impresa Darderi: sono ai quarti a Roma Eguagliata dal n.1 del mondo la striscia di 31 vittorie di fila nei Masters 1000 di Djokovic

Piantedosi a Tirana incontra l’omologo albanese “Ottima collaborazione” ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi a Tirana l’omologo albanese Besfort Lamallari. Nel corso del colloquio è stata sottolineata “l’ottima collaborazione tra i due Paesi sui vari temi della cooperazione di Polizia e del contrasto all’immigrazione irregolare – spiega il Viminale in una nota -. I due ministri si sono […]

Banca del Fucino, il rischio inflazione globale va oltre il costo dell’energia ROMA (ITALPRESS) – Lo scoppio della guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, con il conseguente blocco dello stretto di Hormuz e il rallentamento dei traffici commerciali nell’area, ha modificato in modo significativo le prospettive dell’economia globale per il 2026, generando rincari dei prezzi delle materie prime di proporzioni che non si vedevano […]

Industria e lavoro, Landini “Serve un piano europeo” ROMA (ITALPRESS) – Dal congresso del sindacato tedesco Dgb a Berlino, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini torna a porre l’attenzione sulla politica industriale, considerandola centrale per il futuro dell’Europa. Landini propone un grande piano di investimenti sostenuto da un debito comune europeo, con l’obiettivo di rafforzare l’industria italiana, tedesca e dell’intero continente. Secondo […]

Maronati (Cinello) “La tecnologia strumento per valorizzare patrimonio artistico” ROMA (ITALPRESS) – Portare l’arte nell’era digitale senza tradirne l’essenza. E’ questa la missione di Cinello, società benefit italiana che sta ridefinendo il rapporto tra patrimonio artistico e tecnologia, protagonista della decima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, il format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates. Nel corso dell’intervista con […]