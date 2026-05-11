A Perugia apertura nuovo laboratorio internazionale CAOS

Onde gravitazionali protagoniste all’inaugurazione del CAOS UniPg

Perugia, 11 maggio 2026 –Il 14 maggio alle 15, al Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, verrà inaugurato il Laboratorio Internazionale CAOS – Centro per Applicazioni sulle Onde gravitazionali e la Sismologia, nuova infrastruttura scientifica del Dipartimento di Fisica e Geologia dedicata allo sviluppo di tecnologie avanzate per la ricerca sulle onde gravitazionali e sui fenomeni sismici. L’apertura avverrà alla presenza delle principali istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, come riporta il comunicato della Università degli studi di Perugia, Ufficio Stampa, WEB, Social Media, Comunicazione Interna, SEM SEO Specialist – Area Comunicazione e Brand Management – Rettorato.

Il CAOS nasce su iniziativa dell’INFN nell’ambito del progetto ETIC – Einstein Telescope Infrastructure Consortium, finanziato con fondi PNRR del Ministero dell’Università e della Ricerca. L’infrastruttura si inserisce nel percorso che vede l’Italia candidata a ospitare in Sardegna, nell’area di Sos Enattos, la futura grande installazione europea dedicata allo studio delle onde gravitazionali: l’Einstein Telescope, considerato uno dei progetti scientifici più avanzati del prossimo decennio. La collaborazione tra INFN, Università di Perugia e comunità scientifica internazionale ha portato alla creazione di un centro che punta a sviluppare tecnologie di frontiera, fondamentali per migliorare la sensibilità degli strumenti e la capacità di analisi dei segnali provenienti dal cosmo.

Alla cerimonia inaugurale è attesa la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, del Rettore Massimiliano Marianelli e del Presidente dell’INFN Antonio Zoccoli. Sarà presente anche Raffaele Marras, in rappresentanza della Regione Sardegna, insieme a delegazioni scientifiche internazionali. Tra gli ospiti più attesi figura il Premio Nobel per la Fisica Takaaki Kajita, protagonista di ricerche fondamentali sui neutrini e oggi figura chiave nel progetto giapponese KAGRA, osservatorio di onde gravitazionali gemello delle collaborazioni europee.

Nel quadro delle iniziative legate all’inaugurazione, il 16 maggio alle 21 l’Auditorium San Francesco al Prato ospiterà l’evento a ingresso libero “La musica di Einstein”, organizzato con il Comune di Perugia. L’incontro, in italiano e inglese con traduzione simultanea, vedrà il dialogo tra Takaaki Kajita e la ricercatrice INFN Pia Astone, moderati dal giornalista scientifico Matteo Serra. La serata sarà arricchita dalla musica del violinista Giovanni Viola, che suonerà un prezioso violino appartenuto ad Albert Einstein durante il suo soggiorno in Italia, creando un ponte simbolico tra scienza e arte. Il 15 e 16 maggio l’Hotel Brufani ospiterà il XIV workshop internazionale dell’esperimento KAGRA, occasione di confronto tra ricercatori impegnati nello sviluppo dei rivelatori di nuova generazione.

Il programma dettagliato: https://caos-gw.unipg.it/