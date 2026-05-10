Grifonissima a Perugia: vincono Loitanyang e Ribigini

Successo per la 45ª edizione tra sport e partecipazione

Perugia ha vissuto una domenica di sport e festa con la 45ª edizione della Grifonissima, la storica corsa cittadina che ha riportato nel centro storico oltre 3.600 partecipanti tra competitiva, non competitiva e camminata aperta a tutti.

La manifestazione, ormai parte integrante della vita cittadina, è partita da corso Vannucci per poi attraversare le vie del centro fino all’arrivo all’arena Santa Giuliana, confermandosi ancora una volta un evento molto partecipato e sentito dalla comunità perugina. A organizzare l’iniziativa è stata la Fondazione Avanti Tutta, che ha coinvolto anche il mondo scolastico con il progetto “Studentissima”, pensato per avvicinare i giovani allo sport.

Dal punto di vista agonistico, nella gara maschile sui 10,5 chilometri il successo è andato a Kibet Simon Loitanyang dell’Atletica Vomano, che ha chiuso in 33:12, precedendo Saimir Xhemalaj e Leonardo Cialini. Tra le donne vittoria per Elena Ribigini dell’Arcs Cus Perugia, prima al traguardo in 37:28 davanti ad Arianna Fabbri e Caterina Bastianelli.

Accanto alla gara principale si è svolto anche il criterium nazionale dei giornalisti, giunto alla dodicesima edizione. A imporsi è stato il perugino Domenico Cantarini (Retesole), che ha confermato il titolo nazionale precedendo Federico Fabrizi de Il Messaggero e Silvano Bertaina de La Voce di Alba. Tra i partecipanti anche Ivano Porfiri (Rai TGR Umbria) e altri giornalisti provenienti da diverse testate.

La giornata è stata accompagnata da un clima variabile, con qualche goccia di pioggia prima della partenza e al termine della gara, ma senza condizionare lo svolgimento dell’evento.

La Grifonissima si conferma così non solo una competizione sportiva, ma un appuntamento simbolico per Perugia, capace di unire agonismo, partecipazione popolare e impegno sociale.