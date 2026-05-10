Incendio nella notte distrugge un’auto in un garage a Terni, indagini

L’episodio nella zona tra via Curio Dentato e via della Bardesca

Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo nella struttura sotterranea di un edificio residenziale nella zona compresa tra via Curio Dentato e via della Bardesca. L’allarme è scattato poco prima dell’alba, intorno alle cinque del mattino, quando i residenti hanno notato il fumo denso che risaliva dai livelli inferiori della costruzione.

Intervento nella notte a Terni

La segnalazione è arrivata tempestivamente ai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno mobilitato una squadra specializzata per contenere la situazione e impedire la propagazione delle fiamme ad altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Dinamica dell’incidente e primi accertamenti

Gli operatori della protezione civile hanno raggiunto il luogo dell’emergenza con i mezzi di soccorso appropriati, riuscendo a controllare l’incendio prima che potesse estendersi alle strutture circostanti. Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme durante le operazioni di spegnimento, mentre il garage ha subito danni significativi alle pareti e alle infrastrutture interne. Gli investigatori hanno iniziato a raccogliere i primi indizi per determinare le cause effettive che hanno dato origine al rogo, senza escludere alcuna ipotesi in questa fase preliminare dell’inchiesta.

Presenza delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’intervento è giunta anche la polizia locale, che ha gestito la viabilità nella zona e ha assicurato il perimetro di sicurezza intorno all’area interessata dall’incendio. Gli agenti hanno coordinato le operazioni di evacuazione precauzionale degli abitanti del grattacielo per garantire l’incolumità dei residenti durante le fasi più critiche dello spegnimento delle fiamme. Le autorità hanno mantenuto sotto controllo l’accesso alla struttura fino al completamento delle verifiche tecniche sulla stabilità del garage stesso.

Prosecuzione dell’indagine

I vigili del fuoco hanno eseguito una verifica approfondita della zona per certificare l’assenza di focolai residui e per accertare che il fumo non avesse compromesso la qualità dell’aria negli spazi comuni dell’edificio. Le cause dell’incendio rimangono oggetto di investigazione, con i tecnici che esamineranno i resti del veicolo per identificare il punto di innesco e il motivo della propagazione così rapida delle fiamme. La documentazione dell’accaduto sarà trasmessa alle competenti autorità giudiziarie, che valuteranno se procedere con ulteriori approfondimenti in relazione alla sicurezza delle strutture edilizie e degli impianti presenti nel garage stesso.