Operatori salvano bimbo intrappolato in auto a Gubbio

Una squadra di soccorritori interviene con tempestività e salva il piccolo

Venerdì mattina il parcheggio antistante il Pronto Soccorso dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino diventa teatro di un momento critico. Intorno alle 11,15, una nonna si trova in uno stato di panico: il suo veicolo si è bloccato improvvisamente e all’interno rimane intrappolato il nipotino di circa due anni.

Una mattina di paura e poi il sollievo

Le grida di disperazione risuonano nell’area, creando subito una situazione ad alta tensione.

La prontezza fa la differenza

Quattro operatori dell’ospedale – Luigi Bastianini, Michele De Rosa, Michele Urbani e Alba Orsini – colgono immediatamente i segnali di allarme e si dirigono verso il luogo dell’accaduto con estrema rapidità. La loro azione non è casuale, ma frutto di quella consapevolezza che caratterizza gli addetti ai servizi sanitari, sempre attenti a ciò che succede intorno a loro. Senza esitazione, valutano la situazione e organizzano un intervento coordinato per estrarre il bambino dal veicolo senza esporre il piccolo a ulteriori rischi.

Un’operazione delicata e ben eseguita

La manovra di apertura del finestrino posteriore laterale richiede precisione e calma. Gli operatori mantengono una comunicazione costante con il bimbo, cercando di tenere la situazione sotto controllo emotivo mentre affrontano l’aspetto tecnico del salvataggio. Ogni gesto è misurato, ogni parola pronunciata serve a tranquillizzare. In pochi minuti, il piccolo viene liberato e riportato tra le braccia della nonna, che può finalmente tirare un respiro di sollievo dopo momenti che, per lei, devono essere sembrati un’eternità.

Il riconoscimento delle istituzioni

La direzione Aziendale e quella del Presidio ospedaliero esprimono gratitudine verso coloro che hanno dimostrato tempestività e dedizione in una circostanza dove il rischio era concreto e il tempo prezioso. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, interviene personalmente per elogiare il comportamento degli operatori, sottolineando come questi professionisti incarnino i valori fondamentali della sanità pubblica: attenzione, competenza e capacità di agire nei momenti più critici.

Proietti rimarca con forza come i cittadini umbri possano riporre fiducia totale negli operatori della sanità regionale, indipendentemente dalla natura dell’emergenza. Questo intervento rappresenta, per lei, un esempio concreto di come la pubblica amministrazione sanitaria stia dalla parte della comunità, pronta a rispondere a qualsiasi necessità, perfino in situazioni che esulano dalla routine ordinaria del reparto.

L’importanza della reattività nei servizi pubblici

Episodi come questo illustrano come la preparazione e l’attitudine al servizio dei dipendenti pubblici spesso vadano oltre le mansioni formalmente assegnate. Gli operatori che hanno agito non stavano svolgendo una procedura prevista dal protocollo ospedaliero, eppure hanno riconosciuto un’emergenza e hanno scelto di intervenire senza indugi. Questa capacità di leggere il contesto, di comprendere quando il sistema ha bisogno di elasticità e rapidità, è ciò che trasforma un servizio da meramente burocratico a genuinamente umano.

La gestione dell’emergenza davanti al Pronto Soccorso di Gubbio dimostra inoltre come gli spazi pubblici e gli operatori che li presidiano rimangono presidi importanti per la comunità locale. La vicinanza del personale ospedaliero, la sua visibilità e la sua disponibilità costituiscono elementi di sicurezza ulteriori rispetto alle funzioni sanitarie principali che l’ospedale svolge quotidianamente.