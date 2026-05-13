Non luogo a procedere per l’ex preside Rinaldi a Todi

Decisione del gip di Spoleto dopo le accuse sull’istituto di Todi

Il gip di Spoleto ha stabilito il non luogo a procedere per l’ex dirigente dell’Istituto “Ciuffelli-Einaudi” di Todi, Marcello Rinaldi, chiudendo una vicenda giudiziaria che aveva segnato profondamente la sua carriera. La decisione arriva dopo la richiesta di proscioglimento formulata dallo stesso pubblico ministero, che ha ritenuto insussistenti gli elementi necessari per sostenere l’accusa di falso in atto pubblico.

Il procedimento e le accuse cadute

Rinaldi era finito sotto indagine per un presunto incremento fittizio del numero degli iscritti al convitto dell’istituto, ipotesi che aveva generato un forte impatto mediatico e un clima di tensione attorno alla scuola. L’inchiesta aveva ipotizzato una manipolazione dei dati amministrativi, ma l’analisi degli atti ha progressivamente smontato ogni sospetto, fino alla conclusione raggiunta dal giudice.

La sentenza del gip sancisce che il fatto non sussiste, chiudendo così un capitolo che aveva messo in discussione l’operato di un dirigente scolastico con una lunga esperienza e un ruolo centrale nella comunità educativa umbra.

Possibili effetti sul giudizio contabile

La decisione del tribunale penale potrebbe ora riflettersi anche sul procedimento in corso davanti alla Corte dei Conti. In primo grado, Rinaldi era stato condannato a un maxi risarcimento, basato proprio sulle contestazioni ora cadute. La pronuncia di Spoleto introduce quindi un elemento che potrebbe incidere in modo significativo sull’esito dell’appello, aprendo la strada a una possibile revisione del quadro complessivo.

La soddisfazione della difesa

L’avvocato Nicola Pepe, legale di Rinaldi, ha espresso soddisfazione per un verdetto che restituisce piena dignità al suo assistito. Secondo la difesa, la vicenda era stata segnata da un evidente cortocircuito mediatico e giudiziario, che aveva amplificato sospetti poi rivelatisi infondati. Con la sentenza del gip, affiora la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta dalla difesa, insieme al riconoscimento del valore professionale del dirigente e del servizio reso alla comunità scolastica.

Un epilogo che ridisegna la vicenda

La conclusione del procedimento penale rappresenta un passaggio decisivo per Rinaldi, che vede finalmente chiarita la propria posizione dopo mesi di esposizione pubblica e incertezza. La decisione del gip di Spoleto segna un punto fermo in una storia complessa, riportando al centro la necessità di valutazioni fondate e di un equilibrio tra informazione, responsabilità e tutela delle persone coinvolte.