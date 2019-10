Elezioni Umbria, il metodo Tesei, ecco i candidati impresentabili

da Andrea Liberati – M5S Regione Umbria

Si continua a ciurlare nel manico contro il M5S, tacendo del fatto che Donatella Tesei ha composto in modo men che raccogliticcio le sue liste, metodo caro alla Lega che infatti, a Spoleto, Terni e altrove, ha poi subito commissariato se stessa, in un caos inestricabile che tuttora perdura.

E che dire poi della dozzinalità con cui il ‘metodo Tesei’ ha candidato diversi impresentabili?

L’elenco è volutamente monco, ma emerge come, tra gli aspiranti eletti, non ci sia solo chi ha amministrato fantasiosamente le finanze pubbliche o perfino tentato di gestire una banca notoriamente decotta, ma anche chi è già stato condannato per evasione fiscale, chi è indagato per minacce, chi è stato portato in caserma dalla Polizia austriaca e altro ancora.