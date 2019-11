Convegno Gesenu “Principi e regole in materia di tributi locali: la TARI”

Si è svolto ieri mattina, presso la sala Sant’Anna, il Convegno, organizzato da Gesenu, “Principi e regole in materia di tributi locali: la TARI”. L’incontro è stata occasione per affrontare tematiche di stretta attualità, relative alla predisposizione dei piani finanziari secondo il nuovo metodo ARERA e per approfondire le diverse applicazioni del tributo e della tariffazione puntuale. Gli argomenti, di notevole interesse, sono tematiche di grande attualità per i diversi operatori del settore: dai Comuni, ai gestori, ai singoli cittadini e professionisti.

Tra i relatori, i maggiori esponenti del settore, dal Garante del contribuente, Dott. principato, al Direttore Auri, Dott. Rossi, passando per i dirigenti del Comune di Perugia Dott. Piro e Dott. Rosi Bonci, nonché l’esperto della materia Dott. Baldoni. A rappresentare Gesenu il Presidente Dott. Vladimiro de Nunzio e il Direttore Massimo Pera, insieme alla Responsabile Ufficio Tari Annalisa Maccarelli.

Il Garante del contribuente, Dott. Principato, ha effettuato una panoramica sui principi regolanti la materia.

Il Dott. Rosi Bonci ha riferito in merito ad un importante progetto di recupero dell’evasione circa gli immobili non accatastati che ha portato all’emissione ed incasso di numerosi accertamenti IMU e TARI.

Il Direttore dell’Auri, Dott. Rossi, ed il Dirigente del comune di Perugia, Dott. Piro, hanno illustrato alla nutrita e variegata platea, le nuove regole di ARERA per la redazione dei Piani Finanziari.

Il Dott. Baldoni, esperto di fama nazionale circa il tributo, ha illustrato ai numerosi rappresentanti dei comuni presenti, quali atti e con quale contenuto adottare, alla luce degli stravolgimenti normativi in corso.

La giornata ha costituito l’occasione per gli operatori per fare un primo importante punto sull’attività che dovrà svolgersi nei prossimi mesi, condividere valutazioni e possibili soluzioni.

L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati e quello dei Dottori Commercialisti, numerosa è stata anche la partecipazione di questi. L’incontro ha permesso di avvicinarsi ed approfondire il tema alle diverse categorie coinvolte.

Gesenu, inoltre, annuncia che nei prossimi giorni organizzerà un ulteriore incontro per rendicontare ai cittadini l’attività svolta nell’ultimo anno, che ha perseguito in maniera molto attenta il recupero della morosità e dell’evasione, con risultati che mostrano un’inversione di tendenza circa gli incassi.