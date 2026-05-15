Polizia di Stato denuncia uomo per occupazione e furto energia

Segnalazioni dei residenti a Santa Maria degli Angeli di Perugia

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo sorpreso all’interno di un locale dismesso nella frazione di Santa Maria degli Angeli, dopo una serie di segnalazioni dei residenti che avevano notato movimenti sospetti e presenze notturne nell’area. L’intervento, effettuato dal personale del Commissariato di Assisi insieme alla Polizia Locale, ha permesso di ricostruire una situazione di occupazione stabile e di utilizzo illecito dell’energia elettrica.

Accertamenti nel locale dopo le segnalazioni dei cittadini

Gli operatori sono entrati nella struttura nelle prime ore della mattinata del 13 maggio, trovando un uomo di origine tunisina, nato nel 1975, addormentato in uno dei locali interni. Durante il controllo, l’uomo ha riferito che altri due soggetti avrebbero talvolta pernottato con lui, senza però essere in grado di fornire indicazioni utili alla loro identificazione.

La perlustrazione ha confermato la presenza di tre giacigli completi, con effetti personali e materiale vario, segno evidente di una permanenza non occasionale. L’accesso avveniva tramite una scala di emergenza esterna, collocata in un’area di cantiere delimitata da transenne e quindi non accessibile al pubblico.

Allacci elettrici abusivi e rischi per la sicurezza

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno individuato due prolunghe collegate abusivamente al quadro elettrico della struttura. Una di queste era stata modificata con una presa trifase, compatibile con impianti da cantiere o industriali. Gli allacci consentivano l’alimentazione di dispositivi elettronici, la ricarica di telefoni cellulari e il funzionamento di una lampada artigianale e di una stufetta elettrica.

La manomissione dell’impianto, oltre a configurare il reato di furto di energia, rappresentava un grave rischio sotto il profilo della sicurezza, considerata la natura del locale e l’assenza di condizioni idonee all’utilizzo di apparecchi elettrici.

Denuncia e allontanamento immediato dell’uomo

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato invitato a raccogliere i propri effetti personali e ad abbandonare immediatamente i locali, con l’ammonimento a non farvi più ritorno. Successivamente è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per invasione di terreni o edifici e furto di energia elettrica, ai sensi degli articoli 633, 639 bis, 624 e 625 del codice penale.

L’area è stata messa in sicurezza e segnalata al proprietario per gli interventi necessari a impedire nuovi accessi non autorizzati.