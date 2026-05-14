Maltempo piogge forti e allerta gialla domani in sei regioni

La Protezione Civile avvisa su temporali intensi a Roma e area

Un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche sta per investire gran parte della penisola italiana. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede criticità sparse per la giornata di domani. L’attenzione è rivolta specialmente alla dorsale appenninica e ai settori tirrenici, dove si attendono fenomeni particolarmente intensi. L’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico interesserà complessivamente sei regioni, coinvolgendo Lazio, Umbria e territori specifici di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise.

Analisi dei fenomeni previsti sul territorio nazionale

Il quadro meteorologico inizierà a mutare sensibilmente dalla tarda mattinata di domani. Gli esperti prevedono una fase di instabilità che si protrarrà fino a sabato 16 maggio, determinando una distribuzione irregolare delle piogge. Si passerà da precipitazioni sparse a fenomeni diffusi, con una particolare concentrazione nelle aree interne del Centro Italia. Le previsioni indicano che i rovesci colpiranno con forza la Toscana e l’Umbria, estendendosi rapidamente verso sud lungo la fascia laziale e i versanti occidentali abruzzesi e molisani.

Intensità dei temporali e rischi per la popolazione

La natura dei fenomeni attesi non si limiterà alla pioggia battente, poiché l’avviso segnala esplicitamente il rischio di temporali di forte intensità. Questi eventi saranno caratterizzati da una frequente attività elettrica e da potenziali grandinate locali che potrebbero danneggiare le colture e le infrastrutture leggere. Un elemento di forte preoccupazione è rappresentato dal vento, che soffierà con forti raffiche in corrispondenza dei nuclei temporaleschi più attivi, aumentando il pericolo di caduta rami o detriti.

Evoluzione del quadro climatico fino a sabato

Il sistema perturbato manterrà la sua efficacia per tutto il fine settimana, portando con sé una ventilazione sostenuta e un calo termico percepibile nelle zone colpite. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, specialmente in prossimità di corsi d’acqua o zone soggette a frane. Le autorità locali sono già state allertate per monitorare i punti critici del reticolo idrografico e rispondere tempestivamente a eventuali emergenze legate agli allagamenti urbani o al dissesto del suolo.