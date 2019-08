Tenta il suicidio, salvata in extremis, accade ad Assisi

Aiuto, aiuto, aiuto! Le sue urla si sentivano in tutto lo stabile e i vicini preoccupati hanno dato l’allarme. Una ragazza straniera è stata salvata in extremis dai sanitari del 118. E’ accaduto a Santa Maria degli Angeli intorno alla mezzanotte di oggi nei pressi dei portali. Una giovane donna – da quanto appreso – avrebbe tentato il suicidio prendendo alcuni psicofarmaci, ma si è sentita male urlando con tutte le sue forze. Le sue urla hanno allarmato tutti fino a quando qualcuno non ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Assisi con i vigili del fuoco che sono entrati dentro l’abitazione sfondando la porta. I soccorritori l’hanno trovata a terra priva di sensi. Accanto a lei i farmaci che ha aveva utilizzato. Il 118, che è intervenuto su richiesta della centrale unica del Santa Maria della Misericordia di Perugia, ha poi trasportato la donna in codice giallo all’ospedale di Perugia. Le sue condizioni, al momento, non sarebbero gravi.